Hojs in Olaj postala člana komisije za razlago kolektivne pogodbe za policiste

Vlada je razrešila in imenovala člane komisije za razlago kolektivne pogodbe za policiste. Člana sta postala minister za notranje zadeve Aleš Hojs in generalni direktor Policije Anton Olaj, njuna namestnika pa direktor urada za organizacijo in kadre Robert Kos in namestnik generalnega direktorja policije Danijel Žibret.

icon-expand Anton Olaj in Aleš Hojs FOTO: Aljoša Kravanja Vlada je pred tem razrešila člana komisije Lada Bradača in Gregorja Novaka ter njuna namestnika Jernejo Pogorevc in Senada Jušića. Pogodba določa, da pogodbeni strani sporazumno imenujeta petčlansko komisijo za razlago kolektivne pogodbe, pri čemer vsaka stran imenuje po dva člana komisije, s soglasjem pa pogodbeni strani imenujeta predsednika komisije, so sporočili po seji vlade.