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Hojs in Počivalšek kršila zakon o integriteti, oglobljena s 400 evri

Ljubljana , 06. 08. 2026 11.04 pred 19 minutami 3 min branja 5

Avtor:
A.K.
Aleš Hojs

Medtem ko sta nekdanja ministra Hojs in Počivalšek prejela globi zaradi nasprotja interesov, so nekateri primeri ministrov na sodišču zastarali. KPK opozarja na neenotno sodno prakso, ki v identičnih okoliščinah vodi do povsem različnih končnih izidov.

Po več sodnih odločitvah so bili zaključeni še zadnji štirje prekrškovni postopki, ki jih je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) vodila zoper ministre, ki so ob izteku mandata takratne vlade maja 2022 zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri čemer se niso izločili iz odločanja o tem, so sporočili iz KPK.

Prekrškovna postopka zoper Aleša Hojsa in Zdravka Počivalška sta pravnomočno zaključena. Sodišče tako na prvi kot drugi stopnji je potrdilo odločitev KPK, da sta se s svojim ravnanjem znašla v okoliščinah nasprotja interesov in sta kršila Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Nasprotno pa sta prekrškovna postopka zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka po drugačnih odločitvah prvostopenjskih sodišč ob identičnih okoliščinah zastarala. Zadeva odpira vprašanje neenotne sodne prakse in učinkovitosti pravne države.

Aleš Hojs
Aleš Hojs
FOTO: Bobo

Komisija je med novembrom 2023 in februarjem 2024 izdala skupno osem prekrškovnih odločb zoper nekdanje ministre, pri čemer nekdanji ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik in Simona Kustec odločitve niso izpodbijali, preostalih pet pa je vložilo zahtevo za sodno varstvo. Prva od teh zadev, postopek zoper Andreja Širclja, je bila na Višjem sodišču končana februarja letos, potem ko sta tako Okrajno kot Višje sodišče v Ljubljani potrdila odločitev Komisije o kršitvi nasprotja interesov.

Ostali štirje prekrškovni postopki, ki jih je Komisija vodila zoper Aleša Hojsa, Zdravka Počivalška, Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka, so se pravnomočno zaključili s sodbami, ki so jih sodišča izdala med aprilom in julijem 2026.

V primerih Hojsa in Počivalška sta okrajni sodišči v Ljubljani in Celju potrdili odločitev Komisije o storjenem prekršku, ker se ministra nista izločila iz odločanja o lastni vlogi in s tem kršila 38. člen ZIntPK. Odločitev sta po pritožbi kršiteljev potrdili tudi višji sodišči. V sodbah so zapisali, da se od funkcionarjev pričakuje, da svoje obveznosti in dolžnosti poznajo ter da poznajo določbe ZIntPK, ki je bil sprejet prav z namenom krepitve delovanja pravne države in določa ukrepe in metode za krepitev integritete in transparentnosti ter za preprečevanje korupcije in preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov. Tudi njima je KPK izrekla globo v višini 400 evrov.

Nasprotno pa je v primerih Dikaučiča in Vizjaka ljubljansko okrajno sodišče marca 2026 ugodilo njuni zahtevi za sodno varstvo, čeprav so bile okoliščine v vseh primerih enake in je pravilnost odločitve Komisije v primeru Andreja Širclja pred tem potrdilo že Višje sodišče v Ljubljani. Okrajno sodišče je v obeh primerih ugodilo zahtevi za sodno varstvo, ker v izreku ni bilo poimensko navedeno, kdo je bil v času odločanja predsedujoči KAZI. Komisija se je na obe sodbi pritožila. V nadaljevanju je v primeru Vizjak Višje sodišče pritožbi Komisije tudi ugodilo in maja 2026 zadevo vrnilo v odločanje prvostopenjskemu sodišču, vendar pa sta bila kasneje ob preteku splošnega zastaralnega roka (štiri leta od storitve prekrška) oba prekrška ustavljena. To pa pomeni, da so ob identičnih okoliščinah zaradi različnih odločitev sodišča na koncu tudi sankcije za obravnavane osebe različne.

Komisija meni, da je takšno sporočilo izjemno zaskrbljujoče ter da je v interesu javnosti, da se sodni postopki končajo v razumnem času in je s tem dosežen ustrezen epilog. Opisani primeri pa kažejo, da bi bilo treba z vidika krepitve pravne države bodisi zagotoviti prednostno obravnavo primerov Komisije na sodiščih, kar je Komisija že predlagala, v nasprotnem primeru pa razmisliti o podaljšanju prekrškovnih zastaralnih rokov, so zapisali.

KPK Aleš Hojs Zdravko Počivalšek nasprotje interesov sodna praksa

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KOMENTARJI5

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petb
06. 08. 2026 11.30
Janšo so naprimer "zastarali". Eni ga imajo še vedno za nedolžnega.
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0 0
cefre
06. 08. 2026 11.30
Ne vem ali ti visoki politiki razumejo, da zastarana zadeva ni oprostilna sodba! Res ni pravnomočna obtožba, ampak madež ni opran, čeprav ni potrjen. V deželi kjer velja samo to kdo je bolj aroganten in samosvoj je očitno to dovolj, v državah z pravnim redom in razumevanjem politične higijene pa velja, da za politika nisi nedolžen dokler nimaš zaključene oprostilne tožbe. Po svetu je kar nekaj primerov, ko so se politiki umaknili ob prvem sumu, pa če tudi se je kasneje izkazalo, da je nekdo sum nastavil, da se je rešil kandidata!
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0 0
biggie33
06. 08. 2026 11.26
5 let sodnih postopkov za 400eur globe.. a se je izplačalo?? Škoda časa in denarja.. sodstvo se je povsem izgubilo..
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+2
2 0
3tmb
06. 08. 2026 11.32
Še slabše je 5 let postopkov potem pa zastara. Toženec v postopku pa dobi 100000€ odškodnine.
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0 0
Žmavc
06. 08. 2026 11.26
Aha, že imamo novo kost in s tem odmik od pozornosti predsednice... Pričakovano.
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+1
2 1
bibaleze
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