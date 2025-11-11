Hojs in Žavbi o Šutarjevem zakonu in predaji orožja

Vladajoči in opozicija vsak s svojimi priporočili za reševanju težkih varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji, ter trajnega reševanja romske problematike. Koalicija Svoboda, SD in Levica vladi predlagajo naj pripravi informacijo o zagotavljanju varnosti na območjih z zaostrenimi varnostnimi tveganji, policija, tožilstvo in sodstvo pa poročila o učinkih njihovega dela v zadnjih desetih letih. Predlagajo še, da vlada pripravi medresorski akcijski načrt za izboljšanje varnostnih razmer na ogroženem območju.

V SDS pa so predlagali devet priporočil med katerimi je predložitev celovitega paketa za reševanje romske problematike, ter da se do celovite rešitve sprejmejo zakoni, ki so jih na podlagi 30.000 podpisov v državni zbor vložili župani.