Hojs in Žavbi o Šutarjevem zakonu in predaji orožja

Vladajoči in opozicija vsak s svojimi priporočili za reševanju težkih varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji, ter trajnega reševanja romske problematike. Koalicija Svoboda, SD in Levica vladi predlagajo naj pripravi informacijo o zagotavljanju varnosti na območjih z zaostrenimi varnostnimi tveganji, policija, tožilstvo in sodstvo pa poročila o učinkih njihovega dela v zadnjih desetih letih. Predlagajo še, da vlada pripravi medresorski akcijski načrt za izboljšanje varnostnih razmer na ogroženem območju.
V SDS pa so predlagali devet priporočil med katerimi je predložitev celovitega paketa za reševanje romske problematike, ter da se do celovite rešitve sprejmejo zakoni, ki so jih na podlagi 30.000 podpisov v državni zbor vložili župani.
Ob tem je predsednik vlade Robert Golob v državnem zboru najavil sprejem zakona, s pozivom predaje nezakonitega orožja brez sankcij, oglasil pa se je tudi aktivist Jaša Jenull, ki Golobovi vladi očita, da z ukrepi v tako imenovanem Šutarjevem zakonu tlakuje pot v fašizem in opozarja, da to vodi k prevladi skrajne desnice v Sloveniji.
Je včerajšnji sklic izredne seje samo poskus prikrivanja dosedanje neodzivnosti, neukrepanja in ignorance vlade pri reševanju romske problematike, kar vladi očita SDS? Celoten pogovor z Alešem Hojsom in Lenartom Žavbijem si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.