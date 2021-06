Burno soočenje: Nemec o pritiskih, Hojs o (različnih) vrednotah

Tako Hojs kot Nemec sta bila gosta oddaje 24UR ZVEČER, kjer se je nadaljevala napeta in ostra izmenjava mnenj. Nemec je dejal, da se je na ministrovo objavo odzval tako ostro, ker "gre za evidentno instrumentalizacijo policije": "Gre za to, da branimo zakonitost ustavnega reda. Neprimerno je, da je predsednik vlade, kasneje pa minister za notranje zadeve in direktor policije odrejal javno in na takšen način, kaj mora početi policija in česa ne. Gre za pritisk na delo policistov. In jasno sporočilo zanje je, naj ne sklonijo glave pred instrumentalizacijo vladajoče ekipe. Treba je ubraniti osnove demokratičnosti družbe."

"Odzval sem se z zapisom, kjer sem povedal, da se mi pravzaprav zdi škoda, da so rumeni jopiči tja prišli, saj se je vedelo, da je tam neka alternativna predstava. Iz novinarskih prispevkov je sicer jasno, da se ve, kdo je organizator. Šele kasneje, ko sem si ogledal, kar se je dalo videti na spletnih omrežjih, pa sta se mi postavili dve vrpašanji, ki po mojem mnenju nujno potrebujeta odgovor. Prvo je, ali je policija res reagirala po tem, ko jih je na intervencijo pozval Jaša Jenul. To bi bili nesprejemljivo. Jaz temu sicer ne verjamem, po mojem vedenju je policija najprej zahtevala intervencijo zoper rumene jopiče, ko je to slišal gospod Jenul pa je v samopromociji javno pozival policijo. Ugotoviti moramo torej zgolj ali je policija napotilo k ukrepanju dobila, preden je to izjavil gospod Jenul, v kolikor ga je dobila prej, ni nikakršnega problema. V kolikor bi se izkazalo, da je reagirala na poziv gospoda Jenula pa ima policija velik problem. Druga zadeva, ki jo je treba raziskati, pa je, na kakšen način so uporabili pooblastila zoper rumene jopiče. Osebno sem bil na več kot 40 protestih, ki jih je pred leti organiziral gospod Primc. Tam so bili pogosto na drugi strani ulice provokatorji z leve strani, pa policija ni nikoli reagirala. Vedno so povedali, da imajo vsi pravico do svobode govora, je bila pa za razliko od te prireditve tista prav vsaka prijavljena, organizator pa je bil znan," pa je pojasnil Hojs.

Nemec je ocenil, da je Hojs s tem sam opredeli razliko v reakciji policije in oblasti leta 2014, ko so se odvijali shodi v podporo Janezu Janši, in danes, ko po njegovem oblast dela med ljudmi velike razlike: "Neonaciste označuje za bisere, ljudi, ki protestirajo, kar je njihova ustavna pravica, pa označuje za svinje. Kakšna so dvojna merila do rumenih jopičev oziroma podmladka stranke SDS je evidentno. Na drugi strani pa smo imeli Borisa A. Novaka, častitljivega dramatika, ali bralce ustave na Trgu republike, ali pa mogoče dijake. In vidimo, kako bi zdajšnja oblast želela, da se obravnava dokazano neonacistične skupine, združene v tako imenovanih rumenih jopičih, ki so dokazano povezani s podmladkom stranke SDS. To so neonacisti."

Hojs je na to odgovoril, da kot minister nima nobenega dokaza, da so povezani z neonacisti, prav tako doslej še nihče ni dokazal, da je to del podmladka SDS: "Da pa se vrnem k tistemu, za kar sem prišel, torej da se vrnem k biserom in svonjam. Govoril sem o vrednotah, ne o ljudeh. Na Prešernovem trgu smo lahko videli vrednote, ki jih pooseblja del opozicije, torej gospa Fajon, gospod Šarec, gospod Mesec, z operativcem gospodom Jenulom, ki žvižgajo in tulijo, ko se spominjamo padlih v osamosvojitveni vojni, ko dvigamo slovensko zastavo, ko govori predsednik države, ko škof blagoslavlja lipo. Označevali so nas za fašiste, naciste, govorijo, kako bodo stvari vzeli v svoje roke, kar so njihovi predniki počeli že leta 1941 in 1945 ... Po moji oceni je treba imeti enaka merila in zgolj za to se borimo."

Na vprašanje voditelja, kakšne dokaze lahko našteje, da gre za skupino, povezano s podmladkom SDS pa je Nemec dejal, "da bi bili presenečeni, če bi imeli možnost prebirati poročilo o delovanju Sove za leto 2020": "Več pa ne smem povedati, saj me omejuje funkcija." "Zdaj govori, da ga funkcija omejuje, pred minuto pa je govoril, da so povezani z SDS in neonacisti. Odločite se ali bo eno ali drugo!" pa mu je poočital Hojs.

"Povedal bom, da si republika Slovenija in njeni državljani zaslužijo boljšo oblast, kot jo imajo," je na to odvrnil Nemec. "Zaslužijo si manj cinizma, manj neotesancev, ki nam vladajo na primitiven način," je poudaril. Hojs pa je oceni, da "so primitivizem dokazali tisti, ki so s Prešernovega trga skušali priti na Trg republike". "In to so v prenosu videli vsi državljani, generirajo pa ga trije predsedniki strank in Jaša Jenul. In vztrajam, da so tisti, ki so želeli to početi pred državniki rugih držav - huligani," je zatrdil.