Hojs o nadzoru na NPU: Želim, da se tudi s tajnimi podatki dela zakonito

"V nadzoru preverjajo, ali zaposleni v NPU ustrezno z zakonom o tajnih podatkih in podzakonskimi predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi, določajo, označujejo, prenašajo, razmnožujejo, evidentirajo, uničujejo in arhivirajo dokumente oziroma medije, ki nosijo stopnjo tajnosti ter ali z njimi ravnajo skladno z zakonom o tajnih podatkih," so pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU). Ob tem so izpostavili, da inšpektorji v skladu z odredbo o izrednem nadzoru niso zahtevali vpogleda v vsebino tajnih podatkov.

Inšpektorat za notranje zadeve od ponedeljka na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) opravlja izredni nadzor nad varovanjem in obravnavanjem tajnih podatkov , so potrdili na policiji. Na NPU že nekaj časa poteka tudi nadzor nad nekaterimi preteklimi preiskavami, kar je zahteval minister za notranje zadeve Aleš Hojs .

Kot smo kot prvi poročali o novem nadzoru na NPU, so inšpektorji po neuradnih podatkih kriminalistom brskali celo po računalnikih in iskali zaupne dokumente. Preiskovalci so se temu uprli, vmes je posegel tudi predstavnik Policijskega sindikata Slovenije (PSS) in protestiral zaradi nezakonitega početja inšpektorjev. Da so prekoračili svoja pooblastila, jih je opozoril celo novi v. d. direktorja NPU Uroš Lepoša , ki je zahteval, da se v zapisnik zapiše ugovor nad njihovim početjem, ker brskanje po računalnikih ni zakonito. Poleg tega je opozoril, da inšpektorji od NPU ne morejo zahtevati vseh zaupnih oziroma tajnih dokumentov.

Nekdanji direktor kriminalistične policije Anton Dvoršek pa je za Radio Slovenija ocenil, da bi inšpektorji z vpogledom v vsebino dokumentov lahko ogrozili uporabo prikritih preiskovalnih metod in sodelovanje z viri, ogrožena bi bila lahko tudi življenja. "Na ta način lahko ogrozijo na eni strani tekočo preiskavo in na drugi strani ljudi - kriminaliste, tajne delavce in sodelavce policije," je dejal Dvoršek ter izpostavil, da v organiziranih kriminalnih združbah "niso čisto nič nežni, če ugotovijo, da imajo v svojih vrstah izdajalca ali nekoga, ki sodeluje s policijo".

Na GPU so glede domnevne nezakonitosti pojasnili, da je bil v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič seznanjen s tem, da se je v delu nadzora pojavil pomislek, ali je zahteva inšpektorja v skladu s pooblastili, ki jih ta ima na podlagi zakona o inšpekcijskem nadzoru. Zagotovili so, da se bodo glede tega pomisleka posvetovali s pristojnim organom za tolmačenje določb predpisov.

Navedli so še, da je bilo inšpektorjem kljub temu omogočeno nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora. Potrdili so tudi, da je pri nadzoru kot predstavnik vodstva policije navzoč tudi nekdanji generalni direktor policije Anton Travner, in sicer po pooblastilu v. d. generalnega direktorja policije Juriča.

Območni policijski sindikat kriminalistične policije: Taka oblika nadzora popolnoma nezakonita

"Tako PSS kot OPS KRIM ostro nasprotujeta obliki nadzora, uvedeni s strani Inšpektorata MNZ, ki očitno ni usmerjen in gre za splošno iskanje. Inšpektorji MNZ so pristopili do člana PSS in zahtevali od njega da v raziskovalcu na disku P izvede splošno iskanje po ključni besedi 'zaupno'. Taka oblika nadzora oziroma tako imenovani 'fishing' je popolnoma nezakonit in zunaj pristojnosti, ki jih Inšpektorat ima glede na določbe zakona o tajnih podatkih," so člane Policijskega sindikata Slovenije (PSS), pod okrilje katerega sodijo tudi sami, opozorili v OPS KRIM.

Glede na določbo 42. c člena ZTP inšpektor opravlja inšpekcijski nadzor v organih in organizacijah, navedenih v 1. členu tega zakona, tako da preverja sistem določanja, označevanja, varovanja in dostopa do tajnih podatkov. Inšpektor pri izvajanju svojih pooblastil ne sme zahtevati vpogleda v vsebino tajnega podatka, razen v interne pravne akte organa oziroma organizacije, ki urejajo način izvajanja tega zakona, navajajo v sindikatu.

Iz navedene določbe torej jasno izhaja, da inšpektor MNZ nima pravice dostopa do računalnikov, ki so v osebni zadolžitvi zaposlenega, še manj pa iskati in brskati po vsebini, so še jasni v OPS KRIM.