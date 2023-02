'Ministrstvo potrebuje in dobiva politika.' Mu bo uspelo depolitizirati Policijo?

Pojavljajo pa se očitki, da se bo z njegovim imenovanjem večal vpliv državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo Damirja Črnčeca vendar je Poklukar kritike zavrnil, rekoč, da sta na ministrstvu za obrambo sodelavca, a "kot notranji minister lahko delaš samo zakonito in strokovno in v skladu s političnimi usmeritvami".

Pomisleki obstajajo, da je bivša notranja ministrica Tatjana Bobnar bila malce preveč vpletena v določene odnose znotraj Policije, Poklukar pa je seznanjen z operativnimi dogodki na MNZ-ju, z delovanjem same stavbe, vendar ni neposredno življenjsko vpleten v to, kar se tam dogaja, je pojasnil Žavbi . "Politik, ki je na čelu ministrstva za notranje zadeve, mora dopustiti Policiji kot ključnemu organu v sestavi MNZ, da se sama operativno prerazporeja."

Žavbi ni videl težave v tem, da so izbrali člana LMŠ. Člani LMŠ so namreč polnopravni člani Gibanja Svobode, je povedal. Hojs je repliciral s tem, da je to propadla stranka, ki jo je pod svoje okrilje vzel premier Robert Golob. Izkoristil je še trenutek in pohvalil Črnčeca, ker tiste zadolžitve, ki jih ima, opravlja res dobro. Bil je namreč zadolžen za preklic dobave boxerjev in to je konkretno izpeljal, je poudaril Žavbi.

Poklukar je na zaslišanju pred Odborom DZ dejal, da se lahko mirne vesti sprehaja po Ljubljani, brez specialcev, saj ni na nikogar poslal vodnih topov in solzivca. "Glede na to, da je Poklukar dejal, da se po Ljubljani sprehaja povsem mirno in da ne rabi specialcev, naj povem, da se tudi jaz sprehajam normalno po Ljubljani, razen takrat, ko levičarske anarhistične horde mečejo granitne kocke v reševalna vozila in parlament," je povedal Hojs.

Hojs je poudaril tudi, da je Poklukar v vladi Marjana Šarca, kjer je deloval kot notranji minister, vsakodnevno dobival tajna poročila o Policiji, ki jih sicer ne bi smel. Hojs sumi, da je preko teh poročil diskreditiral svoje politične nasprotnike, Bobnarjeva pa da se je morala posloviti, ker ni izpolnila pričakovanj Goloba in njegovega ožjega kroga.

Beseda je nanesla tudi na nekdanjo poslanko Državnega zbora Republike Slovenije, Tino Heferle, ki se poslavlja z ministrstva, je pa bila precej tesna sodelavka Goloba in ga je tudi ščitila. Žavbi ni želel komentirati njenega članstva v Gibanju Svoboda, ker gre za oseben podatek.

Hojs je ocenil, da Heferletova odhaja na bolje plačano mesto.