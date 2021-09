Hojs: Pripombe pretresamo, a od določenih predlogov ne bomo odstopili

Informacijska pooblaščenka pravi, da predlog sprememb policijskega zakona vsebuje zaskrbljujoče predloge širjenja policijskih pooblastil. Njen namestnik je izpostavil, da je najbolj zaskrbljujoče načrtovano stalno video in avdio nadziranje javnih površin. "To pomeni, da se ne moreš več prosto sprehajati po ulicah in mestih, posega v pravico do prostega zbiranja, varstva naših podatkov," je dejal Andrej Tomšič.