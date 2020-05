Hojs meni, da je bilo obnašanje 'vardistov' povsem neprimerno in od Travnerja želi pojasnila

Vladni govorec Jelko Kacin je na današnji novinarski konferenci povedal, da na ministrstvu za notranje zadeve konkretnega postopka ne morejo komentirati, saj da se ne želijo vmešavati v delo policije. " Sporočajo pa, da v vsaki situaciji in postopku zagovarjajo spoštljivo, dostojno in strpno komunikacijo. Policija pri svojih nalogah vselej skuša uresničevati svoje poslanstvo, to je zagotavljanje visoke stopnje varnosti vsem prebivalcem, " je dodal.

Minuli konec tedna je okoli 50 uniformiranih pripadnikov skupin, znanih po imenu Štajerska varda in Kranjska varda, izvajalo aktivnosti na območju Slovenske Bistrice. Potem ko so z njimi zaključili, je na prizorišče prišla policijska patrulja, zaradi česar je omenjena skupina v nedeljo popoldne po pojasnila odšla na tamkajšnjo policijsko postajo. Tam so zahtevali pojasnila komandirja, dogajanje pa so predstavniki varde ves čas v živo predvajali na Facebookovem profilu.

Dogajanje na policijski postaji, kjer so zahtevali pojasnila komandirja, so predstavniki varde ves čas v živo predvajali na Facebook profilu.

A so z ministrstva naknadno posredovali celotno sporočilo, v katerem so zapisali, da ministerAleš Hojspričakuje, da bo policija v podobnih primerih provokacij ukrepala bolj intenzivno, saj je nesprejemljivo, da kdorkoli poskuša prevzemati pristojnosti, ki jih nima. Potrdili so, da od v. d. generalnega direktorja policije Antona Travnerja pričakuje poročilo, ki mora vsebovati opis dogodka in postopke policije v tej zadevi.

Hojs dodatno pojasnjuje, da je v preteklih tednih ob nezakonitih kolesarjenjih, primerih varde in še nekaterih drugih dogodkih "dobil občutek, da si nekateri neizmerno želijo sprovocirati policijo", zato znova izpostavlja, "da bo policija delovala strpno in spoštljivo le do trenutka, ko bi lahko prišlo do kakršnegakoli nasilja ali druge oblike kršenja javnega reda in miru".

"Do sedaj je policija v teh primerih delovala visoko strokovno in v duhu umirjanja strasti,"še pravijo na ministrstvu in napovedujejo, da bo policija tudi v prihodnje spremljala primere združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin ter presojala zakonitost, odgovornost in vpliv na varnostno oceno v lokalnem okolju in državi.

Obrambni minister Matej Tonin je že v sredo v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da je bilo dejanje varde popolnoma nesprejemljivo in nedopustno. "Takšen pritisk na policijo se ne bi smel zgoditi in upam, da bodo organi pregona, v tem primeru policija, tudi ustrezno ukrepali zoper štajersko vardo. V demokratični državi je to nedopustno!"

Tudi v poslanski skupine SMC so incident označili kot nedopusten. "Štajerska varda si ne le jemlje pravico, da maršira ob slovenski meji, rekoč, da gre pri tem za izpolnjevanje nekega višjega poslanstva, pač pa si jemlje tudi pristojnosti, ki jih nima in v katere ne sme posegati," so dodali. Početje pripadnikov varde je po njihovi oceni nesprejemljivo in do države ter državljanov žaljivo. "Država ni in ne more biti udeleženka bizarnih resničnostnih šovov v režiji samooklicanih varuhov slovenstva," so zapisali. Pričakujejo, da bodo pristojni organi pohiteli s postopkom ugotavljanja odgovornosti za nedopusten pritisk na delo policijske postaje.

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je po koalicijskem vrhu zgolj ponovil stališče stranke, da varnost v Sloveniji zagotavljajo za to pristojni državni organi.

Poslanec SDS Tomaž Lisecpa je dejal, da je bil doslej z dogajanjem seznanjen le iz medijev, zato ga težko komentira, še preden se o njem opredelijo na policiji. Ta je sicer pozno popoldne v odzivu pojasnila okoliščine dogajanja in poudarila, da nasprotuje ustanavljanju vaških straž z namenom prevzemanja nalog državnih organov.