Hojs ostaja minister: za razrešitev glasovalo 38, proti 43 poslancev

Interpelacijo zoper Aleša Hojsa so LMŠ, SD, Levica in SAB 9. junija vložile po odločitvi ministrstva, s katero je odpravilo prepoved koncerta hrvaškega glasbenika v Mariboru. Po njihovem prepričanju je ministrstvo s tem omogočilo poveličevanje ustaštva, sovraštva in nasilja, ki naj bi jih promoviral omenjeni pevec. Predlagatelji so dodali še nekaj očitkov Hojsu, tudi glede kadrovskih menjav.

Poslanec SD Matjaž Nemec je v imenu predlagateljic LMŠ, SD, Levica in SAB ministru očital tudi, da kljub opozorilom varuha človekovih pravic odreja legitimiranje ljudi, verjame obtožencu za organiziranje prostitucije prej kot policiji, odreja nezakonite vpoglede v tajne podatke ter namesto državnega tožilca usmerja policijo v postopkih, kot ugotavlja tudi Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs), in to počne brez zakonske podlage, torej nezakonito.

Odločitev o možnosti koncerta Thompsona je tako po Nemčevih besedah le eden od razlogov za interpelacijo, z njo pa je državi "prostovoljno oziroma samovoljno zagotovil nečastno članstvo v združbi idej in ljudi, za katere poveličevanje ustaštva ni problem". Med drugim je Nemec izpostavil, da je Hojs postregel s pritiski na strokovno in neodvisno delo policije in tožilstva. "Njegova toleranca do zakonodaje je nizka, do Franca Kanglerjapa zelo visoka. Tudi, ko se je Kangler odločil kar sam disciplinirati policiste, ki so zaradi prostitucije preiskovali njegovega prijatelja," je dodal.

"Brez slabe vesti" pa po Nemčevih navedbah preko spletnih omrežij tudi sporoča, kako naj se policija obnaša do miroljubnih ljudi, ki intimno izražajo svoje nezadovoljstvo do vlade. Tako so po njegovih besedah njegovi cilji jasni, med njimi pa je, tako Nemec, "popolna politična podreditev policije in Nacionalnega preiskovalnega urada".

O razmerju med Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo je Hojs med interpelacijo dejal, da je minister tam zato, da policijo skladno z zakonom usmerja in daje navodila, ne da jo zgolj nadzira.