Hojs: Preiskovalci so odnesli zgolj telefon

Ljubljana, 01. 10. 2025 22.13 | Posodobljeno pred 49 minutami

Je nekdanji notranji minister Aleš Hojs izdajal tajne podatke in svojemu podnajemniku razkril načrte o hišnih preiskavah slovenskega dela Kavaškega klana? Zakaj sta z odvetnikom Francijem Matozom pred kamerami razkrila sodno odredbo, čeprav so preiskovalci zahtevali, da mora ostati tajna? Po hišnih preiskavah, ki jih je označil za politično motivirane, pravi: "Nič od tega, česar me sumijo, ne drži."

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs je v oddaji 24UR ZVEČER zavrnil očitke, da naj bi izdajal tajne podatke in svojemu podnajemniku razkril načrte o hišnih preiskavah slovenskega dela Kavaškega klana, ki naj bi jih pridobil od neznanega policista na Nacionalnem preiskovalnem uradu. Kot je dejal, ni imel nikoli informacij o datumih preiskav, obtožbe pa je označil za "znanstveno fantastiko".

"Če ste pozorno prebrali to odredbo, naj bi informacije uhajale s Policije oz. Nacionalnega preiskovalnega urada. Nek neznan policist naj bi torej te informacije povedal meni, lahko pa bi torej informacije zaupal tudi številnim drugim. Meni jih ni," je dodal.

V preiskavi sicer sodeluje, preiskovalcem je po njegovih besedah tudi prostovoljno izročil telefon "ter jim dejal, da ga lahko odklenem kadarkoli". Pričakuje pa, da se to naredi čim prej, da čim prej ugotovijo tudi to, kar iščejo. "Zanimivo pa je, da so po hišni preiskavi odnesli zgolj telefon," je še povedal.

aleš hojs kavaški klan preiskave
