Hojs pričakuje poročilo, 'kako so stekle zadeve' glede revizije na NPU

V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji sicer piše, da minister nima pristojnosti, ko gre za policijske postopke, katerih usmerjanje je na podlagi zakona, ki ureja kazenski postopek, prevzel pristojni državni tožilec. Na to so opozorili tudi v Društvu kriminalistov Slovenije. Ko je Slavko Koroš kot predsednik društva opozoril na to, je bil kmalu razrešen s funkcije pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije.

Kot so v minulih dneh pojasnili na ministrstvu, se je za revizijo odločil, ker so zavrženja ovadb "lahko tudi posledica slabo opravljenega dela policije in ne zgolj nedolžnosti osumljenih" . Za ravno naštete primere pa, ker da je bil NPU glede teh deležen največ kritik.

Na generalni policijski upravi so pojasnili, da bo nadzorna skupina, ki tudi sicer izvaja nadzore po drugih organizacijskih enotah kriminalistične policije in ki že izvaja strokovni nadzor nad delom NPU, ki je bil načrtovan decembra lani z letnim načrtom nadzorov, preverila tudi aktivnosti policije v primerih preiskave suma storitve določenih kaznivih dejanj. Preverili bodo ukrepe policistov po zaznavi suma storitve kaznivih dejanj, ali so policisti celovito o sumih obveščali pristojnega tožilca in ali so ravnali v skladno z njegovimi usmeritvami.

Med primeri so namreč tudi taki, kjer je vodenje že prevzel državni tožilec, kar so kot sporno videli nekateri varnostni strokovnjaki. Policijski sindikat Slovenije pa je pripravil pravno mnenje, iz katerega izhaja, da so usmeritve in navodila ministra pravno nedopustna.