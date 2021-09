Protestniki Hojsu: Vaša vlada je tista, ki sodeluje z ekstremističnimi gibanji

Dimne bakle, steklenice, celo granitne kocke – vse to je letelo proti hramu demokracije v sredo. Torej ne v petek, pa vendar po oceni ministra Hojsa, ki je pred dnevi gostoval v našem studiu, ni velike razlike med enimi in drugimi protesti. "Da so ti petkovi protesti nekaj mirnega ali pa nekaj miroljubnega, je seveda velika laž," je povedal notranji minister Aleš Hojs.

"Petkovi protesti potekajo že 74 tednov in v vsem tem času ni nikoli šlo za nasilne proteste," pa proteste komentira aktivistka Tea Jarc, eden izmed osrednjih obrazov petkovih protestov, potem ko je svoj status protivladne aktivistke dodatno utrdila z incidentom na Kredarici. Da vlada namerno ustvarja konflikte – eden izmed rezultatov je tudi sredin protest – pravi. Sami pa se od vsakršnega nasilja distancirajo.

"Govorimo o tako imenovanih mirnih protestih, ki so daleč od mirnosti, kolesarji zaustavljajo ljudi na cestah, motijo promet, okupirajo javne površine. Kot sem torej povedal, fašistična scena iz časov pred drugo svetovno vojno," še meni Hojs. "Obtožuje nas torej nekega fašizma, nacizma, medtem ko je jasno, da ravno ta vlada sodeluje z nekimi ekstremističnimi, desničarskimi organizacijami. Vsi posnetki kažejo, da je bilo tam zelo veliko neonacistov, da so bili tam praktično vsi pripadniki rumenih jopičev," pa notranjemu ministru kljubuje Jarčeva.

Poslanca SD Hojsu napovedala tožbo, če se ne bo opravičil

Rumene jopiče je ob nedavnih protestih notranji minister metaforično označil za bisere med svinjami. Protestniki, ki so v petek v luči razkritja fotografij druženja na jahti premierju Janši za rojstni dan podarili kazensko ovadbo zaradi suma korupcije, opozarjajo, da ne bodo pristali na to, da bi jim kdor koli podtikal izgrede. Niti sredinih niti tistih, ki smo jim bili priča 5. novembra.

"Minister Hojs je rekel, da je bil 5. november petek, kar je povsem neresnično – to je bil četrtek," dodaja Jarčeva. Podobno minister očita tudi poslancem Levice in Socialnih demokratov. "Vabljenje 5. novembra je pravzaprav repriza tistega. In če so 5. novembra to delali njihovi poslanci in poslanci Levice javno, so to tokrat naredili bolj prikrito," meni Hojs.

Poslanca SD Marko Koprivc in Matjaž Nemec sta Hojsu, če se ne bo opravičil, že napovedala tožbo. Hojs se – če gre sklepati po odzivu, da je zgolj navedel dejstva – opravičiti ne namerava.