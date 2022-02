Hojs proti predlogu možnosti finančne pomoči namesto sprejema migrantov

Notranji ministri EU so na neformalnem zasedanju v Lillu razpravljali o svežih idejah, ki naj bi pospešile prenovo schengna in zagotovile preboj pri sprejemanju migracijskega pakta. Nauki Afganistana in migracijski pritiski preko Belorusije potrjujejo, da je oboje nujno. Francija je takoj ob začetku predsedovanja Svetu EU napovedala, da si bo prizadevala za postopno sprejemanje migracijskega pakta, ki je zaradi spornih obveznih migracijskih kvot v zastoju že od migracijske krize leta 2015.

Članice z zunanjo mejo unije, ki so pod največjimi pritiski, so namreč doslej vztrajale pri solidarnosti na temelju obveznega premeščanja migrantov iz najbolj obremenjenih v preostale članice. Okoli deset držav, med njimi vzhodne in baltske članice ter tudi Slovenija, pa obveznemu premeščanju nasprotuje.

Francija se sedaj za krmilom EU ob podpori Nemčije zavzema za opustitev spornega koncepta obveznih migracijskih kvot. Solidarnost mora biti obvezna, a članice naj imajo možnost izbire med sprejemom migrantov in znatno finančno pomočjo, je danes v Lillu dejal francoski notranji minister Gerald Darmanin.

Francosko predsedstvo sicer predlaga začasen novi mehanizem za premeščanje ljudi, ki potrebujejo zaščito. V tem mehanizmu, ki naj bi bil preprost, predvidljiv in verodostojen, naj bi torej članice sodelovale prostovoljno, piše v gradivu, ki ga je predsedstvo pripravilo za današnjo razpravo.