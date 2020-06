Hojs s predstavniki civilnih iniciativ o ukrepih za zmanjševanje nezakonitih prehodov meje

"Predvsem pričakujem, da bomo z obojestranskim obveščanjem lahko skupaj dosegli, da bo nezakonitih prehodov meje čim manj in pa seveda, da bodo vsi prebivalci ob južni meji tam živeli varno,"so Hojsove beseda navedli na ministrstvu.

Kot so zapisali, so predstavniki iniciativ izrazili svoja pričakovanje o večji odzivnosti policije in zaostrovanju ukrepov vlade za preprečevanje nezakonitih migracij. Občine ob meji namreč živijo tudi od turizma, ki ga zadnja leta vedno bolj razvijajo, in tudi zaradi tega pričakujejo zajezitev nezakonitih migracij.

Podprli so aktivnosti Slovenske vojske na meji, saj se lokalno prebivalstvo tako počuti bolj varno, prav tako pa pozdravljajo ukrepe, ki jih pripravljajo v ministrstvu, predvsem glede sprememb zakonodaje oziroma zakonov o tujcih in o mednarodni zaščiti.

Pogovora so se udeležili Sabina Homjak iz civilne iniciative Škofije, Alojz Rutar in Ivan Cigler iz civilne iniciative Ilirska Bistrica ter Maja Kocjan iz civilne iniciative za Belo krajino.