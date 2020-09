Interpelacija Hojsa: zagovorniki razrešitve potrebujejo 46 glasov

Interpelacijo zoper Aleša Hojsa so LMŠ, SD, Levica in SAB 9. junija vložile po odločitvi ministrstva, s katero je odpravilo prepoved koncerta hrvaškega glasbenika v Mariboru. Po njihovem prepričanju je ministrstvo s tem omogočilo poveličevanje ustaštva, sovraštva in nasilja, ki naj bi jih promoviral omenjeni pevec. Predlagatelji so dodali še nekaj očitkov Hojsu, tudi glede kadrovskih menjav.

Minister je očitke zavrnil, pričakuje pa, da bo v razpravi veliko odmikov od predmeta interpelacije. "Interpelacija je ideološka, v glavnem se ukvarja z ustaštvom, s čimer nimam nič," je dejal v četrtek.