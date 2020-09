Hojs se veseli interpelacije, trajala naj bi kar 17 ur

Po napovedih se nam obeta maratonska seja državnega zbora. Poslanci so predvideli kar 17-urno razpravo o delu ministra Hojsa. Ta pravi, da računa, da bo ta vseeno krajša, saj je to 'vseeno malce dolgo'. A v opoziciji so prepričani, da je razlogov za dolgo diskusijo več kot dovolj. Argumentacije poslancev, zakaj bi se moral Hojs posloviti pa so bistveno širše od uradnega besedila interpelacije, saj se je od njene vložitve, po mnenju opozicije, število napak ministra le še stopnjevalo.

Notranji ministerAleš Hojs se jutrišnjega glasovanja o interpelaciji, kot pravi, veseli, ker bo lahko temeljito odgovoril na vse očitke. Jutri bodo predstavljeni vsi argumenti za njegov odstop. Teh je tako veliko, da je ta interpelacija, ki je napisana, do določene mere že zastarela. V opoziciji namreč ugotavljajo, da je razlogov za ministrov odstop iz dneva v dan več in da je interpelacija, predvsem zaradi odprave prepovedi Thompsonovega koncerta, že malce zastarela. Očitkov v tej interpelaciji je več kot dovolj in zelo zanimivo bo opazovati koalicijske partnerje stranke SDS, kako bodo ravnali. icon-expand Aleš Hojs FOTO: Bobo Glede na današnje napovedi pa presenečenj ne gre pričakovati. Še največ omahovanja je pri DeSUS. Čeprav javno podporo interpelaciji neomajno napoveduje zgolj poslanec Polnar. Naj pa bi bil preostanek poslanske skupine stranke upokojencev najmanj vzdržan. In to nas pripelje do matematike. Opozicija bi za uspešno interpelacijo potrebovala 46 glasov. Po trenutnih izračunih jih imajo 40. Za dodatno dvigovanje temperature pred interpelacijo pa je poskrbela seja komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Ukvarjali so se z usmeritvami Hojsa za revizijo izbranih kriminalističnih preiskav. "O tem pa bomo govorili tudi na interpelaciji,"je ne le dolgo ampak tudi vročo sejo napovedal predsednik Knovsa Matjaž Nemec.