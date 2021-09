Hojs se Nemcu in Koprivcu ni opravičil, zato bosta vložila tožbo

Spomnimo se, da je notranji minister Aleš Hojs v sredo po protestih, ki so se sprevrgli v nasilne izgrede, sporočil, da je šlo za ponovitev dogodkov iz 5. novembra 2020. "Takrat so na nasilne proteste vabili poslanci strank Levica in SD, tokrat njihove izpostave," je zapisal in dodal, da udeleženci z nasiljem in vandalizmom kažejo, kako se levi fašizem izvaja v praksi.

V oddaji 24UR ZVEČER je te besede ponovil: "Če pogledate posnetke, boste lahko ugotovili, da so poslanci SD ne samo vabili na tiste proteste, tam so bili tudi gospod Koprivc, recimo, podpredsednik stranke SD. Gospod Nemec je javno na Twitterju objavljal, kako je nujno, da ob petkih pridejo. Da so ti petkovi protesti nekaj miroljubnega, je velika laž ," je dejal in dodal, da je "jasno, da so oni demonstratorji takih nasilnih demonstracij".