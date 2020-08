Hojs: Vstop slovenskih turistov v državo se je v večernih urah že povečal

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je napovedal, da bo vlada na četrtkovi popoldanski seji Hrvaško uvrstila na rdeči seznam držav, kar pomeni 14-dnevno karanteno ob vrnitvi. Seveda bodo slovenski državljani, ki trenutno dopustujejo pri naših južnih sosedih, imeli na voljo nekaj časa, da se brez karantene vrnejo domov, predvidoma do konca vikenda. O podrobnostih je v oddaji 24UR ZVEČER spregovoril notranji minister v odstopu Aleš Hojs, ki je povedal, da na mejnih prehodih že zaznavajo povečan vstop v državo, mnenje stroke pa je predstavila Bojana Beović.

Notranji minister v odstopu Aleš Hojs je kot gost v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da so v naši neposredni soseščini nastale popolnoma nove razmere, zato bodo že obstoječi odlok preoblikovali tako, da bo jasno, kaj velja za naše sosednje države – Hrvaško, morda v naslednji fazi tudi za Avstrijo, kjer se epidemiološka slika prav tako slabša. Na mizi je torej po besedah Hojsa obvezna karantena za vse povratnike s Hrvaške, a z nekaj izjemami. Med njimi bodo dnevni migranti, pa tudi primeri, ko bo šlo za zdravniški pregled pri nas. Ko gre za lastnike nepremičnin in plovil na Hrvaškem, Hojs zatrjuje, da za njih nimajo v mislih izjem, torej da bodo prav tako morali v karanteno ob povratku. Kljub temu jim nameravajo omogočiti neko časovno omejeno obdobje (48 do 72 ur), v katerem bodo lahko uredili vse potrebno. Ali se bodo morali dopustniki domov vrniti do sobote ali nedelje, pa še ni jasno.



Hojs je dejal, da odziv Slovencev v preteklem vikendu glede vrnitve domov ni bil "posebej blesteč", čeprav je govora o morebitni uvedbi karantene bilo veliko. "Vsi so upali oziroma očitno še vedno upajo do zadnjega. A zadnji podatki ministrstva govorijo o tem, da so očitno napovedi Kacina in gospe Beovićeve povečale vstop pretežno slovenskih turistov, ki se vračajo s Hrvaške," je dodal. Opozoril je, da gneča na mejnih prehodih čez vikend zagotovo bo, a zagotovil, da je Policija v popolnosti pripravljena. Tistim, ki niso vezani na turistični aranžma, pa svetuje vrnitev še pred petkom.

Bojana Beović, vodja vladne strokovne skupine za covid-19, je uvodoma povedala, da je karantena najbolj enostaven, pa tudi najbolj učinkovit način zaustavitve prenosa nalezljivih bolezni, zato stroka na njej vztraja. "Gre za to, da omejimo stike z drugimi ljudmi osebi, ki je v inkubacijski dobi, se pravi osebi, ki lahko v vsakem trenutku začne izločati virus. Če ta oseba v tem času ni stiku z drugimi ljudmi, se virus ne bo širil v okolico," razlaga Beovićeva. Breme bolezni je na Hrvaškem kar zelo veliko, pravi Beovićeva, a pri njih med županijami ni meja, kot so bile na primer pri nas v prvem valu vzpostavljene med občinami. "Obstaja prehod hrvaških državljanov iz ene županije v drugo, ljudje hodijo delat v županije, kjer je več turizma, in zelo verjetno je, da se bo okužba razlila od drugod tudi v županije, ki sedaj izgledajo varne," opozarja. Hojs je dejal, da so ga argumenti stroke prepričali, da je najbolje kar celotno Hrvaško dati na rdeči seznam, še posebej zato, ker je trend naraščanja okužb pri njih izjemno hiter. Tistim, ki se vračajo s Hrvaške in so se na oddihu zabavali v nočnih klubih, Beovićeva svetuje, da gredo v samoizolacijo, ki naj traja pet do sedem dni. Še posebej je pomembno, da se v tem času ne družijo z rizičnimi skupinami, bodisi v družini bodisi na delovnem mestu.