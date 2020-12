Hojs začuden nad napovedjo stavke policistov

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes izrazil začudenje nad napovedjo Policijskega sindikata Slovenije o tem, da so izpolnjeni pogoji za stavko. Svet PSS je namreč na sredini korespondenčni seji soglasno ugotovil, da vlada neposredno krši del sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, s čimer so izpolnjeni pogoji za napoved stavke zaposlenih na notranjem ministrstvu, policiji in inšpektoratu za notranje zadeve.

Hojs je v izjavi za medije po današnjem sestanku z ilirskobistriškim županom Emilom Rojcem izrazil začudenje nad sklepom sindikata."Do zdaj smo naredili vse, kar je bilo v naši moči, da se njihove želje uresničijo v čim večji meri. Seveda pa ta vlada in aktualni minister ne more biti kriv ali pa ni odgovoren za to, če so ... podpisovali z bivšo vlado pa z bivšim ministrom mačka v žaklju," je dodal.