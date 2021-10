Hojs zanika politična navodila policiji, komisija za preverjanje že imenovana

Glede navedb Sindikata policistov Slovenije (SPS), ki se zavzemajo za preiskavo ukazov vodstva policije na torkovem protestu, je Hojs pojasnil, da je Olaj že odredil komisijo, ki bo preiskala zakonitost in sorazmernost uporabe vseh sredstev, ki jih je policija na protestu uporabila. Da je Olaj komisijo že imenoval, so za STA potrdili tudi na Generalni policijski upravi.

Če se bo generalni direktor policije morda odločil za kakšno širšo neodvisno analizo in preiskavo, pa bo to v njegovi pristojnosti, je pojasnil Hojs. "Vsekakor pa ne pristajam na to, da bi policijski sindikati, kar pravzaprav počnejo že vrsto let, vodili policijo," je še poudaril.