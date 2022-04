Hojs zaradi krive ovadbe in blatenja imena vložil kazenski ovadbi

Podpredsednik stranke SDS Aleš Hojs je uvodoma nanizal vse dogodke zadnjega obdobja. Začel je s tem, da sta bila s Francem Kanglerjem s strani anonimne osebe kazensko ovadena, češ da sta prekoračila pooblastila, vezana na usmeritve, ki so jih v času mandata dajali tako NPU kot Direktoratu za Policijo in druge varnostne naloge v ministrstvu, vezane na nadzore, ki jih je direktorat opravil. Opomnil je, da je tožilstvo to kazensko ovadbo že zavrnilo.

"Vse kazenske ovadbe, ki so bile podane, niso upoštevale zakonodaje, ki pravi, da javno obsojanje oz. obtoževanje nekoga v fazi, ko ne tožilstvo ne policija in ne kateri koli drug pristojni organ ni ugotovil še nobenega suma, ne pritičejo oz. se javno ne obelodanijo. In to je rezultiralo celo v tem, da se je na RTV v soočenju parlamentarnih strank, novinarki zgodil tako velik lapsus, da je povedala, da je parlamentarno preiskovalno komisijo vodil Pavšič iz LMŠ, kar ni res, vodil jo je g. Medved. V odgovoru na to pa je g. Pavšič celo izrekel besede, da je ta komisija odvadila tudi mene. Pavšiča sem vprašal, če obstajajo tudi anonimne ovadbe, a na to seveda ni odgovoril. To je bil drugi lapsus v tem tednu," je dejal.

Policijski sindikat Slovenije (PSS) je namreč preko Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji vložil kazensko ovadbo zoper njega in direktorja Urada za organizacijo in kadre na Ministrstvu za notranje zadeve Roberta Kosa . Osumljena sta, da namerno in zavestno kršita kolektivno pogodbo za policiste v delu, ki se nanaša na zagotavljanje pogojev za sindikalno delo. Prav tako naj bi že od začetka leta ovirala in onemogočala delovanje organov sindikata, navajajo na PSS.

Hojs je opomnil še, da je bil v tem tednu "predmet vložitve kazenske ovadbe, ki jo je predstavil predsednik sindikata in renomirane odvetniške družbe, ki se bolj ukvarja z blatenjem posameznih politikov kot s poznavanjem prava, kjer je bilo jasno povedano, da sem storil sum kaznivega dejanja, ob tem pa so obremenili tudi moje ime z navedbami, da želim in da oviram sindikalno delo" .

Hojs je zato danes na Specializirano državno tožilstvo vložil kazensko ovadbo zoper eno pravno in eno fizično osebo. "Želim spoštovati zakon, zato o imenih ne bom govoril, gre pa za kaznivo dejanje krive ovadbe in kaznivo dejanje obrekovanja oz. blatenja v javnosti."

Glede obtožb o oviranju sindikalnega dela je notranji minister dejal, so se skozi celotno lansko leto, še posebej pa oktobra, novembra in decembra, potem ko je bil sprejet nov Zakon o organiziranosti in delu Policije, močno trudili, da bi s sindikati podpisali ustrezen sporazum, kako in v kakšni obliki bo potekalo njihovo sindikalno delo. "Imajo dve možnosti – ena je, da svoje delo skladno s sprejetim zakonom opravljajo v popolnosti kot profesionalci. V kolikor se tako ne odločijo, pa je razumljivo, da opravljajo tudi policijske naloge. Torej si ne morejo tako kot v samopostrežni sami odrejati, kaj in kako bodo počeli, ampak jim to, v kolikor opravljajo policijsko delo, odrejajo njihovi šefi," je dejal Hojs. Kot še pravi, do začetka januarja podpis s strani tega sindikata ni bil mogoč, zato so vložili tožbo kot kolektivni spor, a je sodišče že pravnomočno zavrnilo njihovo zahtevo. Napovedal je, da bodo vztrajali pri spoštovanju kolektivne pogodbe in zakonodaje.

"Delo sindikatov, Medvedove komisije, laži oz. nonsens, ki so si jih privoščili celo na javni RTV, je posledica tega, da v nedeljo odhajamo na volitve in koncentracija nekaterih v želji po blatenju posameznikov te vlade je neizmerna, sindikati pa so se tudi povsem v finišu volilne kampanje pokazali kot izpostava tranzicijske levice," je zaključil.