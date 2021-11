Hojs zavrača očitke o politizaciji Policije. 'Novela prvi korak k njeni večji strokovnosti'

Notranji minister Aleš Hojs zavrača vsakršno politizacijo Policije z novelo zakona o organiziranosti in delu v Policiji, kot mu očitajo v opoziciji in policijskih sindikatih. V noveli vidi prvi korak do Policije, ki bo zgolj strokovna in ki ne bo spolitizirana ne z ene ne z druge strani. Ob tem je dodal tudi, da je že notranji minister v Šarčevi vladi predlagal, da se NPU umesti "nižje, kot je sedaj".

Na očitke, da gre pri spremembi zakona za politične čistke, je minister za notranje zadeve Aleš Hojs v oddaji Politično na Televiziji Slovenija odgovoril, da so se pogovori o spremembi zakona začeli že leta 2009. Ob tem je dodal, da je nekdanja direktorica Policije Tatjana Bobnar, ki jo je v času prejšnje vlade na položaj postavil takratni notranji minister Boštjan Poklukar, poleg sedanjih sprememb predlagala tudi spremembe na nižjih nivojih. Na očitke, da z zakonom dovoljujejo politične čistke, je dejal, da je bil zakon v javni obravnavi in da opozicija, kjer se je obregnil predvsem ob LMŠ, ob obravnavi zakona v državnem zboru ni problematizirala člena o menjavanju kadra. Po njegovih besedah je namreč že Poklukar predlagal, da se NPU umesti "nižje, kot je sedaj". icon-expand Aleš Hojs: "Pogovori o spremembi zakona so se začeli že leta 2009." FOTO: Bobo Poklukar je odgovoril, da daje sprememba zakona "ministru možnost lomastenja po operativnih postopkih Policije". "Deklasira praktično Nacionalni preiskovalni urad (NPU) na delo nekega drugorazrednega oddelka in začenja se politična čistka v Policiji," je dejal. Ker merila in pogoji za izbiro kadrov zaenkrat še niso znani, je Poklukar poudaril, da na visoke položaje lahko pride "marsikdo". Kljub temu očitkov o tem, da so predlogi za spremembe zakona nastali v času prejšnje vlade, ni zanikal. Novela, ki je začela veljati 13. novembra, je prinesla spremembe glede umestitve in avtonomnosti NPU, ki je po novem notranjeorganizacijska enota uprave kriminalistične policije, ob čemer sta enota in direktor urada podrejena direktorju uprave. Poleg tega je po noveli prenehal mandat približno 130 policijskim vodjem. Med njimi tudi direktorjema uniformirane in kriminalistične policije, nato direktorjem vseh osmih policijskih uprav in 110 komandirjem policijskih postaj. PREBERI ŠE V veljavo stopil spremenjeni zakon o organiziranosti in delu v Policiji Na ministrstvu za notranje zadeve zatrjujejo, da lahko vsi delo nadaljujejo do začasne premestitve in da se bodo lahko za položaje vnovič prijavili. Izbirni postopek za vodilne položaje naj bi stekel v treh mesecih, a merila za postopek še pripravljajo. Cilj novele zakona je zagotoviti boljšo organiziranost in fleksibilnejše delovanje Policije, da se bo lahko učinkoviteje odzivala na vse varnostne izzive, so ob uveljavitvi zakona zatrdili na ministrstvu za notranje zadeve. Očitke o čistkah v Policiji je med drugim že zavrnil tudi direktor policije Anton Olaj. V obeh policijskih sindikatih napovedujejo vložitev pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti novele. Po mnenju sindikatov in nekaterih pravnikov je nova zakonodaja v nekaterih členih celo neustavna. Tudi v delu opozicije so ob sprejemanju novele nasprotovali predlaganim rešitvam, saj da bo lahko po spremembi zakona minister za notranje zadeve usmerjal policijske preiskave. Po njihovem mnenju bo novela povzročila dokončno politično podreditev NPU, da ta ne bo več avtonomna pri preiskovanju kaznivih dejanj, dokončen politični prevzem Policije in čistko v njej.