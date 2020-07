Iztekel se je poslovniški rok: Hojs ne ve, kakšna je usoda njegove odstopne izjave

Opolnoči se je iztekel rok, ko bi moral premier Janez Janša pisno obvestiti državni zbor o odstopu notranjega ministra Aleša Hojsa. V DZ do večernih ur še niso prejeli obvestila. In če to do polnoči res ni prispelo, kaj to pomeni za njegovo opravljanje funkcije? V premierjevem kabinetu so zatrdili, da bodo poslovniške roke spoštovali. Hojs pravi, da je vse skupaj v pristojnosti predsednika vlade ter da o domnevno zamujenem roku ne ve nič.

Aleš Hojs je odstopil pred tednom dni, povod za to pa so bile hišne preiskave, povezane s sporno nabavo zaščitne opreme v času izbruha epidemije novega koronavirusa. Kot je dejal takrat, naj bi imel kot notranji minister zvezane roke pri poskusih depolitizacije policije, ki da je pod nadzorom vplivnih političnih omrežij iz ozadja. Premier Janez Janša je njegov odstop sprejel, v njegovem kabinetu pa so zatrdili, da bodo spoštovali poslovniške roke za obveščanje državnega zbora o odstopu ministra. Toda iz DZ so sporočili, da do 20. ure obvestila predsednika vlade še niso prejeli. Minister Hojs danes ni želel govoriti o usodi svoje odstopne izjave. Na vprašanje je zgolj skomignil z rameni in dejal, da naj se za pojasnila obrnemo na premiera Janeza Janšo, je na Twitterju zapisal naš novinarAnže Božič. Tudi generalni sekretar vlade Božo Predalič ni želel pojasnjevati zapletov okrog Hojsovega odstopa. "Vse boste izvedeli ob pravem času," je povedal. Vinko Gorenak, ki skrbi za komuniciranje med vlado in DZ, pa pravi, da on ni piar. Kaj se zgodi, če DZ ne prejme obvestila? Po 261. členu Poslovnika državnega zbora, mora predsednik vlade o odstopu ministra pisno obvestiti predsednika DZ najkasneje v sedmih dneh po prejemu pisne izjave ministra o odstopu. Obvestilo o odstopu ministra se uvrsti na dnevni red seje državnega zbora najkasneje v sedmih dneh po prejemu obvestila. Šteje se, da je predsedniku vlade ali ministru prenehala funkcija, ko je bil državni zbor na seji obveščen o odstopu. Minister ima tudi pravico, da svoj odstop obrazloži pred poslanci. O njegovem odstopu DZ ne glasuje, ampak le ugotovi, da je ministru prenehala funkcija. Ali to pomeni (če DZ vendarle ni bil obveščen v zadnjih minutah včerajšnjega dne), da Aleš Hojs kljub vsemu ostaja minister? Z vprašanji smo se obrnili tako na notranje ministrstvo kot tudi na DZ. Odgovore še čakamo.