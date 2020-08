Policijski sindikat navodila ministra vidi kot nedopustna, Hojs jih ne bo odpravil

Policijski sindikat Slovenije je preučil usmeritve in navodila ministra Aleša Hojsa in jih označil za pravno nedopustne. Pozvali so ga, naj jih nemudoma odpravi, a Hojs tega ne želi storiti. Kot je zatrdil, z navodili ne krši zakona, nakazal pa je tudi, da je kredibilnost omenjenega sindikata 'omadeževana', saj so, kot pravi sam, podaljšana roka stranke SD.

