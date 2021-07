Hojs o odločitvi sodišča, da so bile prepovedi vlade neustavne: To je spolitizirano

Zgodovinska odločitev ustavnega sodišča: odloki o prepovedi in omejevanju števila udeležencev na shodih so bili neustavni, svoboda izražanja je pomembna tudi v času epidemije. Ali gre za še eno zaušnico vladi? Notranji minister Aleš Hojs, ki sicer zatrjuje, da bo vlada odločitev sodišča spoštovala, meni, da takšna odločitev kaže na to, da so sodniki spolitizirani.

Gre za zgodovinsko odločitev ustavnega sodišča, ki je s šestimi glasovi proti dvema odločilo, da so bili odloki o prepovedi in omejevanju števila udeležencev na shodih, ki so na celotnem ozemlju Slovenije veljali kar pet mesecev, neustavni. Pri nobenem od izpodbijanih odlokov ni bilo izkazano, da bi bila splošna popolna prepoved shodov oziroma njihova omejitev na do deset oseb nujna, je odločilo ustavno sodišče.

icon-expand "Prepoved mora temeljiti na dejstvih," so v svoji obrazložitvi zapisali na ustavnem sodišču. FOTO: Miro Majcen

Isto velja za popolno prepoved neorganiziranih shodov. Vlada namreč ni preverila možnosti uveljavitve milejših ukrepov, ki so poznani v primerjalnih pravnih ureditvah, vključno z možnostmi dogovarjanja z organizatorji o načinu epidemiološko čim varnejše izvedbe shodov. Obenem je zaradi ugodnejše epidemiološke slike vlada sproščala ukrepe na drugih področjih. Shode pa je po zgolj treh dneh omejitve na do 100 oseb znova omejila na do deset oseb in celo prepovedala neorganizirane shode. Takšna omejitev ni bila nujna, so ocenili sodniki: "Prepoved mora temeljiti na dejstvih in konkretno ugotovljenih okoliščinah, ne na domnevah," so še zapisali. V oddaji 24UR ZVEČER so gostili notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je v ponedeljek popoldne sicer zatrdil, da bo vlada odločitev ustavnega sodišča spoštovala. Na vprašanje, ali jemlje odločitev ustavnega sodišča kot še eno zaušnico vladi, ki je po ugotovitvah ustavnega sodišča preveč restriktivno omejila zbiranje ljudi, ki so protestirali proti njej v času epidemije, je odgovoril: "Ne, nikakor ne." Po besedah ministra je "po bitki vsak lahko general".

Dodal je, da takšna odločitev kaže na to, kako spolitizirano je ustavno sodišče. A nenazadnje je to isto ustavno sodišče sprejelo tudi odločitve v korist vlade, ravno v ponedeljek je tako zavrglo zahtevo opozicije glede referenduma o slovenski vojski. A Hojs je na to odgovoril, da tega ne razume tako, temveč "sodišče ni imelo poguma in znanja, da bi to storilo takrat, ko je bil čas". Prav tako se minister ne strinja s tem, da so prepovedi na vladi sprejemali, ker so želeli preprečiti demonstracije proti vladi in zato kot priročen razlog uporabljali epidemijo. "Vlada je vse odločitve sprejemala sočasno in v paketu," je dejal Hojs. Ob tem se je zahvalil svetovalni skupini na Ministrstvu za zdravje, ki je imela "za razliko od ustavnega sodišča pogum sprejemati odločitve".