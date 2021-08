Zaradi tvita o 'biserih in svinjah' bo Hojsa zaslišala policija

Spomnimo, da je notranji minister Aleš Hojs po alternativni proslavi, ki je na Prešernovem trgu potekala 25. junija, zaznamovala pa jo je tudi provokacija skupine rumenih jopičev, na družbenih omrežjih zapisal, da bi lahko ti "kulturno proslavljali na Trgu republike. Ne meči biserov med svinje, pravi Sveto pismo in lahko bi sledili tej modrosti."

Zapisu je sledil val kritik, Hojs pa se bo moral danes, kot je napovedal v oddaji N1 STUDIO, zagovarjati pred Policijo. Za kar pa je okrivil nekdanjega državnega sekretarja za državno varnost Damirja Črnčeca: "Policija očitno zaslišuje zgolj tiste, katere nalogo jim dodeli gospod Damir Črnčec oziroma stranka LMŠ," je dejal Hojs. "Kriminalistična policija se je najavila pri meni, ker je očitno gospod Črnčec naročil, da je treba razčistiti, komu sem rekel svinja in komu biser."

Drugi dan slovenskega predsedovanja Svetu EU je nato Hojs moral odgovarjati tudi na vprašanja, ali se je zapis o biserih in svinjah nanašal na protivladne protestnike. Na kar je odgovoril, da nobenega posameznika ni označil za svinjo, nato pa nadaljeval, da bo to morda storil glede na to, kar je slišal na dogodku pretekli dan. Povedal je, da "svinje" ni na Prešernovem trgu, ampak "sedi v vrhu evropske birokracije".