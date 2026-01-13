Naslovnica
Slovenija

Hojsa in Peterleta veseli povezovanje na desni: 'Na levi jim teče voda v grlo'

Ljubljana, 13. 01. 2026 17.40 pred 1 uro 3 min branja 79

Avtor:
STA N.L.
Lojze Peterle na spominski slovesnosti ob obletnici smrti politika Jožeta Pučnika

Po oceni podpredsednika SDS Aleša Hojsa kosilo predstavnikov strank s predsednikom Svobode Robertom Golobom kaže, da jim "precej teče voda v grlo". Tudi prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle na levi vidi "določeno zadrego". Medtem pa oba pozdravljata povezovanje med strankami na desni, ki ga je začela NSi.

Hojs in Peterle sta se ob robu spominske slovesnosti ob obletnici smrti politika Jožeta Pučnika v izjavi za medije dotaknila tudi današnjega delovnega kosila Goloba s predstavniki šestih pretežno levosredinskih strank.

"Načeloma se mi kot SDS ne ukvarjamo s temi levimi, ki vodijo v pogubo to državo. Ukvarjamo se z volivci, želimo koalicijo z volivci, torej prisluhniti ljudem, kaj oni potrebujejo po teh volitvah," je dejal. Po njegovih besedah tako ni njihova težava, ali bodo predstavniki levih strank strnili vrste. "Očitno pa to kosilo kaže, da jim precej teče voda v grlo," je dejal Hojs.

Preberi še Na levici dogovor o spoštljivem dialogu, pakta o nenapadanju niso sklenili

Na desni so stvari po njegovih besedah "več ali manj jasne", najmočnejša je SDS, veseli pa jih "povezovanje, ki ga je začel novi predsednik NSi Jernej Vrtovec". "To kaže na to, da je treba tudi tiste glasove, ki bi sicer morda šli v nič, združiti, in prepričan sem, da bo to zmagovita kombinacija," je poudaril. Ob tem je dodal, da Gibanje Svoboda predstavlja grožnjo državljanom.

Tudi Peterle je "zelo vesel povezovalne ambicije NSi", ki se pred volitvami dogovarja za skupno listo s strankama SLS in Fokus Marka Lotriča. "Izgleda, da iz tega nekaj bo," je dejal. Dodal pa je, da vidi določeno zadrego na levi, ker da so ne le osebne ambicije, ampak tudi nekatere programske točke zelo različne. Želi si tudi, kot je dejal, da bi bila ponudba na levi zelo razvidna, da "se nam ne bi spet zgodilo, da se govori v desno, dela pa v levo".

Današnji čas je po njegovi oceni zelo drugačen od časa osamosvojitve države, ko smo se ukvarjali z zunanjimi frontami, zdaj pa se 30 oz. 35 let "nismo dovolj ukvarjali sami s seboj". "Imamo dve Sloveniji, ki se ne poslušata, hodita vsaka k svojim spomenikom, častita vsaka svoja imena in mi moramo najti pot v en slovenski skupaj," je prepričan. Po njegovem mnenju smo v letih 1990-1992 dokazali, da se da stopiti skupaj, saj je osamosvojitev povezala Slovenijo. "Tukaj imamo navdih za vse, kar bi se moralo še zgoditi," je dodal.

Peterle je sicer pred časom izstopil iz NSi, a kot je danes pojasnil, je NSi "uredila svojo linijo" in z novim predsednikom tesno sodeluje.

Slovesnost ob obletnici smrti politika Jožeta Pučnika

Hojs in Peterle sta sicer danes nagovorila zbrane na spominski slovesnosti ob obletnici smrti politika Jožeta Pučnika, ki sta jo v središču Ljubljane pripravila podmladek SDS Slovenska demokratska mladina ter Klub seniorjev in seniork pri SDS. Na njej so izpostavili vlogo Pučnika kot enega od idejnih očetov slovenske osamosvojitve. Želeli pa bi si tudi poimenovanja trga po njem.

Kot je v zvezi s tem pojasnil Hojs, so svetniki SDS takšen predlog že večkrat predstavili, a to ni bilo realizirano. Po njegovem mnenju tudi ne bi bilo primerno, da bi bil po Pučniku poimenovan majhen trg ali majhna ulica na obrobju mesta, saj da si Pučnik zasluži eminentno mesto v prestolnici.

politične stranke desnica levica Jože Pučnik Aleš Hojs Lojze Peterle

KPK: Golob kršil integriteto. Ta odgovarja: Edini očitek sta dva SMS-a

KOMENTARJI79

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bozjidar
13. 01. 2026 19.16
Haha,fosil Peterle,neandertalec Hojs in ostale ovcice😂😂
Odgovori
+1
1 0
murate
13. 01. 2026 19.14
6727 je številka ki osvobaja grehov če zmoliš dva oče naša
Odgovori
+1
1 0
medvescak
13. 01. 2026 19.13
Verjetno veste ali pa tudi ne, da je ta isti Pučnik kvalificiran bogi nasilnik, ki je svojo ženo zelo pretepal in trpinčil... Ko je pa pobegnil čez mejo, so ga pa tam tudi obravnavali kot krminalca in goljufa. In po takemu izm3>ku se imenuje letališče in se mu prireja memorendum? 🤢🤮🤢🤮. Kakšna nacija smo to mi?
Odgovori
+2
2 0
Maki3322
13. 01. 2026 19.13
Peterle boš dobil dobro penzijo saj si se dobro znašel, naredil pa nisi nič za Slovenijo. Sramota za takega EU poslanca.
Odgovori
+2
2 0
Sixten Malmerfelt
13. 01. 2026 19.09
NIKOLI VEČ JAN$HA! NIKOLI.........
Odgovori
+1
2 1
YouRangMyLord
13. 01. 2026 19.09
G. Golob: tole kosilo je bila vaša "zadnja večerja".. Saj veste.... ne ?
Odgovori
+1
2 1
Bozjidar
13. 01. 2026 19.15
Si zamenjal za desne neandertalce?
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
13. 01. 2026 19.09
A hodi Vrtlovec kaj z farji na duhovne vaje za vikende?
Odgovori
+1
2 1
deltex
13. 01. 2026 19.08
Janša brez teh satelitov ne more sestaviti vlade. Zato se sedaj slini okrog teh mini strank, potem pa jih bo prežvečil in izpljunil kot star žvečilni.
Odgovori
+3
3 0
rogla
13. 01. 2026 19.06
Hojs in Peterle - dva deb..a. Hojs kot lik iz serije Ali, ali, Peterle pa se prej omenjenim in z Janšo in njim podložnikom, pa pregled na kakšni res kvalitetni kliniki.
Odgovori
+2
2 0
mužet
13. 01. 2026 19.06
Kje pa je Hojs pozabil mamo?
Odgovori
+2
2 0
Sixten Malmerfelt
13. 01. 2026 19.12
V Maxiju
Odgovori
+1
1 0
kekyooo
13. 01. 2026 19.05
še malo pa končno nazaj desna vlada
Odgovori
-2
1 3
SDS_je_poden
13. 01. 2026 19.06
Takoj za vogalom že čaka 🤣
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
13. 01. 2026 19.05
Ne serite mi z trgom Jožeta Pučnika. Ima že svoje letališče in to je dovolj.
Odgovori
+2
2 0
deltex
13. 01. 2026 19.04
Aja, pa če je kdo nervozen, so to janšisti..že 2 leti lepijo butaste plakate po Sloveniji, da svoje ovčice spomnijo, koga morajo voliti. Ker oni rabijo navodila....
Odgovori
+3
3 0
gmajna
13. 01. 2026 19.02
Zmagali so 91 leta tisti, ki so 45 izgubili je rekel LOJZEK. HVALA DRÙŽBA STE PRISKUTNI
Odgovori
+2
2 0
deltex
13. 01. 2026 19.01
Peterle je tisti politik, ki je najlepše kotičke Slovenije podaril Vatikanu. Prav tako ogromno premoženja v nepremičninah. Kot edini v Evropi. To je bila prva izdaja države takoj po osamosvojitvi. Tako da Peterle naj bo kar lepo tiho. Hojsa ne bom komentiral, nima smisla. Da pa so Lotrič, Vrtovec, SLS in Logar janšisti, pa tudi ni neka pogruntavščina. Logar me je sprva okrog prinesel...no samo sprva...
Odgovori
+4
4 0
macolagobec
13. 01. 2026 19.05
Dej naštej ti te lepe kotičke, ki jih ima pri nas Vatikan? Je Jelinčič lepo rekel, da je Cerkev vse dobila od levih, edino najem Blejskega otoka za 99 let so dobili od desnih.
Odgovori
-1
0 1
Jožajoža
13. 01. 2026 18.59
Lopovi janšistični.ste pozabili da volici odločajo,kdo bo na oblasti.slovenci vemo,da se obdobje 2020-2022 ne sme več ponovit.vam pa povem,da he bilo v tem obdobju še kar ,če pa pride lopov na oblast ,bo pa začel sistematično uničevati slovenijo in slivence.ZLOOO menja dlako,nrav pa nikoli
Odgovori
+2
3 1
janezdollar
13. 01. 2026 18.57
Lahko se povezujejo koliko hočejo…niti v teoriji ne bodo sestavili vlade… 😂
Odgovori
+4
5 1
M_teoretik
13. 01. 2026 18.53
Tud, če Tonin tist kamion najde in Peterle Golico na orglce odšpila, Ne!?
Odgovori
+4
4 0
murate
13. 01. 2026 18.48
Joužek Vas že po razpadu Demosa ni maral ,danes si drznete igrati na njegovo ime .
Odgovori
+7
7 0
flojdi
13. 01. 2026 18.47
..mnenje dveh kopriv
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
