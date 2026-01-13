Hojsa in Peterleta veseli povezovanje na desni: 'Na levi jim teče voda v grlo'

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Aleš Hojs na spominski slovesnosti ob obletnici smrti politika Jožeta Pučnika Bobo

Hojs in Peterle sta se ob robu spominske slovesnosti ob obletnici smrti politika Jožeta Pučnika v izjavi za medije dotaknila tudi današnjega delovnega kosila Goloba s predstavniki šestih pretežno levosredinskih strank. "Načeloma se mi kot SDS ne ukvarjamo s temi levimi, ki vodijo v pogubo to državo. Ukvarjamo se z volivci, želimo koalicijo z volivci, torej prisluhniti ljudem, kaj oni potrebujejo po teh volitvah," je dejal. Po njegovih besedah tako ni njihova težava, ali bodo predstavniki levih strank strnili vrste. "Očitno pa to kosilo kaže, da jim precej teče voda v grlo," je dejal Hojs.

Na desni so stvari po njegovih besedah "več ali manj jasne", najmočnejša je SDS, veseli pa jih "povezovanje, ki ga je začel novi predsednik NSi Jernej Vrtovec". "To kaže na to, da je treba tudi tiste glasove, ki bi sicer morda šli v nič, združiti, in prepričan sem, da bo to zmagovita kombinacija," je poudaril. Ob tem je dodal, da Gibanje Svoboda predstavlja grožnjo državljanom.

Tudi Peterle je "zelo vesel povezovalne ambicije NSi", ki se pred volitvami dogovarja za skupno listo s strankama SLS in Fokus Marka Lotriča. "Izgleda, da iz tega nekaj bo," je dejal. Dodal pa je, da vidi določeno zadrego na levi, ker da so ne le osebne ambicije, ampak tudi nekatere programske točke zelo različne. Želi si tudi, kot je dejal, da bi bila ponudba na levi zelo razvidna, da "se nam ne bi spet zgodilo, da se govori v desno, dela pa v levo". Današnji čas je po njegovi oceni zelo drugačen od časa osamosvojitve države, ko smo se ukvarjali z zunanjimi frontami, zdaj pa se 30 oz. 35 let "nismo dovolj ukvarjali sami s seboj". "Imamo dve Sloveniji, ki se ne poslušata, hodita vsaka k svojim spomenikom, častita vsaka svoja imena in mi moramo najti pot v en slovenski skupaj," je prepričan. Po njegovem mnenju smo v letih 1990-1992 dokazali, da se da stopiti skupaj, saj je osamosvojitev povezala Slovenijo. "Tukaj imamo navdih za vse, kar bi se moralo še zgoditi," je dodal. Peterle je sicer pred časom izstopil iz NSi, a kot je danes pojasnil, je NSi "uredila svojo linijo" in z novim predsednikom tesno sodeluje.

Hojs in Peterle sta sicer danes nagovorila zbrane na spominski slovesnosti ob obletnici smrti politika Jožeta Pučnika, ki sta jo v središču Ljubljane pripravila podmladek SDS Slovenska demokratska mladina ter Klub seniorjev in seniork pri SDS. Na njej so izpostavili vlogo Pučnika kot enega od idejnih očetov slovenske osamosvojitve. Želeli pa bi si tudi poimenovanja trga po njem.

