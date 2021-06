Hojs o rumenih jopičih: 'Ne meči biserov med svinje'

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je odzval na provokacijo, ki je zaznamovala alternativno proslavo na Prešernovem trgu. Tam so se pojavili pripadniki rumenih jopičev, policisti pa so jih hitro odstranili s prizorišča. Kot so sporočili s Policije, so med shodom ugotovili 14 kršitev Zakona o javnem redu in miru. 13 od teh oseb so na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije pridržali za čas shoda. Kot je zapisal Hojs, bo Policija pripravila poročilo o dogodku, a da so ti "brez potrebe prišli na Prešernov trg, saj bi lahko kulturno proslavljali na Trgu republike." Milan Kučan pa se je osrednje proslave udeležil s simbolom petkovih kolesarjev na suknjiču.

Kot je bilo pričakovano, dan državnosti ni združil razdvojene slovenske politike. Del opozicije se je tako udeležil alternativne proslave, ki pa jo je na samem začetku zaznamovala provokacija. Predstavniki rumenih jopičev, med katerimi so, kot smo pisali, prisotni tudi vidni simpatizerji neonacističnih idej in prepričanj, so namreč pred začetkom prišli na prizorišče, od koder pa so jih pospremili policisti. Tik pred začetkom protesta so na Prešernovem spomeniku razvili svoj transparent.

Kot so za 24ur.com potrdili na PU Ljubljana, so zaradi kršenja javnega reda in miru pridržali nekaj oseb, a alternativna proslava se je nato nadaljevala mirno.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Po Hojsovi oceni bi lahko rumeni jopiči "kulturno proslavljali na Trgu Republike" Na incident se je zdaj odzval notranji minister Aleš Hojs. "Policija bo pripravila poročilo, vezano na ukrepanje zoper rumene jopiče. So pa po moji oceni ti brez potrebe prišli na Prešernov trg, saj bi lahko kulturno proslavljali na Trgu republike. Ne meči biserov med svinje, pravi Sveto pismo, in lahko bi sledili tej modrosti," je zapisal Hojs. To pa ni bil njegov edini odziv na alternativno proslavo, med drugim je minister protestnike primerjal z migi in tanki JLA: "Huligani Tanja Fajon, Marjan Šarec in Luka Mesec motijo državno proslavo. Pred 30 leti migi in tanki JLA, letos biciklisti pod njihovim patronatom."

Kučan se je proslave udeležil s simbolom petkovih kolesarjev na suknjiču

icon-expand Milan Kučan na osrednji slovesnosti. FOTO: Aljoša Kravanja

Prvi predsednik države Milan Kučan pa se je osrednje državne proslave naposled udeležil z 'zanimivim modnim dodatkom'. Na suknjič si je pripel značko s simbolom petkovih kolesarjev. Kot je povedal včeraj: "Sedanji predsednik vlade že dalj časa iz podobe osamosvojitve briše posameznike, skupine in ustanove. Bil sem predsednik, ki je na ljudskem velikem praznovanju razglasil samostojnost tudi moje države. Ne pristajam, da bi izbrisali tudi mene. Zato pridem."

Za razliko od več drugih vidnih političnih obrazov, ki so vztrajali pri svojem in se proslave niso udeležili. Tanja Fajon je le malo pred proslavo sporočila, da je ne bo - z obžalovanjem in v znak protesta odpovedujem svojo prisotnost na današnji državni proslavi na Trgu republike v Ljubljani. Prepoved udeležbe borčevskih praporščakov tik pred proslavo je nesramno zanikanje temeljev, ki jih ima slovenska država v zmagoslavnem partizanskem uporu. Predsedniku republike in predsedniku vlade sporočam, da je njuna osebna in zgodovinska odgovornost, da bomo 30. obletnico samostojnosti Slovenije praznovali tako globoko razdeljeni. " Na državni proslavi prav tako ni bilo prvakov LMŠ in Levice Marjana Šarca in Luke Mesca. Šarec se je v zapisu spomnil časov slovenskega osamosvajanja in poudaril, da domoljubje ni rezervirano samo za nekatere, temveč je pravica in dolžnost vseh.

icon-expand