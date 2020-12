Hojsovi nadzorniki na vsak način hočejo od NPU Počivalškov dosje

Specializirano državno tožilstvo je po naših informacijah že dvakrat preprečilo nadzornikom notranjega ministrstva, da bi se na Nacionalnem preiskovalnem uradu seznanili s celotnim spisom, ki zaradi afere o sporni nabavi zaščitne opreme bremeni gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Zdaj so po neuradnih podatkih poskusili priti do spisa celo preko drugega urada, a jim vseeno ni uspelo. Tožilstvo vpogleda v spis ni dovolilo.

Nadzorniki Aleša Hojsase želijo na vsak način dokopati do podatkov v predkazenskem postopku zaradi spornega nakupa ventilatorjev, zato na NPU prihajajo v različne nadzore. Čeprav nimajo nobenega konkretnega razloga oziroma pravne podlage, zakaj se želijo seznaniti s celotno vsebino spisa, to poskušajo na različne načine. Ker jim na NPU še ni uspelo, so po naših informacijah ubrali drugo pot in poskusili kar preko policijskega Urada za informatiko in telekomunikacije. Pri tem poskusu naj bi se sklicevali na ministrovo odredbo, a so tudi tam naleteli na osebe, ki spoštujejo zakonodajo in jim dostopa do spisa niso omogočili. O spornih zahtevah pa so obvestili NPU in tožilstvo. Tožilstvo pa je ponovno prepovedalo, da bi se nadzorniki seznanili s Počivalškovim spisom.

Že prvič so morali posredovati, ko so nadzorniki od NPU zahtevali celo tožilske usmeritve v tej preiskavi. Tudi takrat niso dovolili vpogleda v dokumentacijo. Tako so nadzorniki že najmanj dvakrat odšli praznih rok.

icon-expand Aleš Hojs-1 FOTO: Bobo

Po naših informacijah sploh ne povedo, zakaj želijo vpogled v cel spis oziroma kaj iščejo. Uradno pa opravljajo samo nadzor nad zakonitostjo policijskih pooblastil, torej preverjajo zakonitost hišnih preiskav, pridržanja osumljencev in podobno. To pa seveda nikakor ne pomeni, da se lahko seznanijo tudi z vsebino predkazenskega spisa. Na policiji in tožilstvu opozarjajo, da se nadaljuje nezakonito početje nadzornikov, ki enako kot notranji minister, ne razumejo, da je tožilec gospodar predkazenskega postopka. Kar pomeni, da se ne minister, ne nadzorniki, ne morejo seznanjati z vsebino preiskave in vohuniti za informacijami, ki zanimajo politike. V zadnjem nadzoru ministrstva za notranje zadeve nad izvajanjem policijskih pooblastil in nalog na NPU, so po naših neuradnih informacijah sodelovali Darijo Levačić, Simon Sihur in Staš Svetek.

Kaj iščejo nadzorniki MNZ v Počivalškovem spisu? Postavlja se vprašanje, ali se želijo politiki seznaniti samo z obremenilnimi dokazi zoper gospodarskega ministra Počivalška, ali jih morda skrbi, da se je v preiskavi znašel še kdo iz vladajoče koalicije, ki je vpeta v posle nabave zaščitne opreme. Čeprav je stroka že večkrat opozorila, da nadzori nad delom policije ne smejo biti politično motivirani, ampak morajo imeti strokovno podlago, tega nadzorniki očitno ne upoštevajo. Tudi doc.dr. Miroslav Žaberl, profesor na Fakulteti za varnostne vede v Mariboru, ki je bil sam dolgoletni direktor Urada za policijo in druge varnostne naloge in do obisti pozna zakonodajo na področju nadzorov, je že večkrat opozoril, da je tožilstvo gospodar postopka. Ker tožilstvo usmerja in vodi kriminalistične preiskave na Nacionalnem preiskovalnem uradu. Zato nihče drug ne more posegati v vsebino preiskav, ne minister, ne nadzorniki. Ker to po mnenju Žaberla pomeni tudi poseganje v avtonomijo dela državnega tožilstva. Sedanji direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge Lado Bradač, ki pošilja nadzornike na NPU, si očitno drugače razlaga veljavno zakonodajo. Čeprav pravniki opozarjajo, da bi morali ljudje na teh funkcijah v prvi vrsti skrbeti za zakonitost vseh postopkov na policiji. Ne pa, da delajo po navodilih politike. Ker to namreč pomeni, da tudi nadzorniki delajo nezakonito, ko posegajo na področja, kjer po zakonu nimajo pristojnosti.

Bi se moralo tožilstvo odločneje odzivati na nezakonito početje? Profesor Žaberl je glasno opozarjal že na nezakonito revizijo kriminalističnih preiskav, ki jo je odredil notranji minister Hojs za kriminalistične preiskave na NPU, kar smo razkrili na naši spletni strani. Za tiste preiskave, ki jih je minister sam izbral. Ker zanimajo tudi njegovo politično stranko. Kot je povedal Žaberl, takšnih revizij nadzorniki ne bi smeli opraviti, niti jih ne bi smel dopustiti prvi mož policije Andrej Jurič. Pa jih je. Nadzorniki so tako brskali po spisih točno določenih kriminalističnih preiskav. Čeprav so vsi priznani strokovnjaki na tem področju opozarjali, da gre za nezakonito početje. Zgodba se ponavlja. Nadzorniki ministrstva za notranje zadeve se skušajo z različnimi nadzori dokopati do željenih podatkov na NPU, brskajo po računalnikih preiskovalcev in želijo nadzirati preiskave, ki jih vodi in usmerja tožilstvo. Prav tako ne slišijo opozoril stroke, da Nacionalni preiskovalni urad ni običajna policijska enota, ampak je strokovno in operativno avtonomna. In da je potrebno ta njihov status spoštovati. Sicer kršijo zakonske določbe.