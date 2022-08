Hojsovo darilo bodočemu delodajalcu? MNZ sklenil bogato pogodbo z DRI

26. maja letos je notranje ministrstvo z Družbo za razvoj infrastrukture (DRI) sklenilo svetovalno pogodbo v vrednosti 293 tisoč evrov, poroča Večer. To se je dogajalo v obdobju po volitvah, ko je bila nova vlada že sestavljena. 1. junija je prevzela posle, dan pozneje pa se je dotakratni minister za notranje zadeve Aleš Hojs vrnil na delu k svojemu nekdanjemu delodajalcu - družbi DRI.

Še več, pogodba, pogodba je bila sklenjena na podlagi dogovora, pod katerega se je podpisal kar Hojs, še piše Večer. "Prejšnji minister za notranje zadeve Aleš Hojs je 19. 10. 2020 v imenu MNZ z družbo DRI podpisal dogovor o izvajanju svetovalnih in inženirskih storitev pri investicijah MNZ. Dogovor je sklenjen za nedoločen čas. Višina sredstev ni dogovorjena in se določa s posameznimi pogodbami, sklenjenimi na podlagi tega dogovora. Tako je MNZ v mandatu ministra Hojsa družbi DRI izplačal več kot 200.000 evrov v pičlih osmih mesecih," so za mariborski časnik sporočili z MNZ in dodali, da so zadevo (dogovor s pogodbami) odstopili v preverjanje Policiji in Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) "zaradi ugotavljanja morebitnega kršenja nasprotja interesov ali drugih določil zakona o integriteti in preprečevanja korupcije".

Na KPK je zadeva še v fazi predhodnega preizkusa, to je preverjanja, ali obstaja sum kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. S Policije pa so za Večer sporočili, da preverjajo, če obstajajo elementi kaznivih dejanj, katerih storilec se preganja po uradni dolžnosti.

Sicer pa je notranja ministrica Tatjana Bobnar odredila tudi izredno revizijo 142 milijonov evrov vrednega projekta izgradnje novih prostorov ministrstva in Policije na območju ljubljanskega Litostroja, ki ga je naročil in odobril Aleš Hojs. Kot je poročal portal Necenzurirano, naj bi bili največji posli razdeljeni še pred uradnim začetkom gradnje, izbran naj bi bil tudi gradbeni izvajalec. Vpleteni naj bi s hitenjem pri pripravi dokumentacije želeli projekt pripeljati do točke, ko ga ne bi bilo več mogoče ustaviti.