Hojsovo ministrstvo bi stroške varovanja neprijavljenih shodov naprtilo organizatorjem

V Ljubljani in Mariboru so medtem v soboto znova potekali množični protesti. Kot so sporočili s PU Ljubljana, so v prestolnici opravili varovanje dveh neprijavljenih shodov. Prvi se je na Trgu republike pričel okoli 10. ure, na njem pa se je po oceni Policije zbralo okoli 150 oseb, dve uri kasneje pa se je na istem trgu začel še drugi protestni shod. Na njem se je zbralo okoli 1500 oseb.

Kot je sporočilo ministrstvo za notranje zadeve, potekajo med ministrstvom, Policijo in državnim odvetništvom vsebinska usklajevanja glede vložitve tožbenih zahtevkov zoper organizatorje neprijavljenih javnih shodov za povračilo škode policiji. Ob tem so dodali, da tožbeni zahtevki ne bodo vloženi tudi zoper udeležence shodov, ki niso bili organizatorji.

Na sobotnem protestu v Ljubljani prišlo tudi do prerivanja med policisti in protestniki.

Oba shoda sta bila neprijavljena, na kar so bili udeleženci tudi opozorjeni, in v skladu z vladnim odlokom prepovedana, so sporočili s PU Ljubljana. Udeleženci so bili tako dolžni spoštovati navodila policistov, ki so shod varovali, vzdrževali javni red, zagotavljali varnost udeležencev protesta in cestnega prometa ter izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19.

Po začetku na Trgu republike so se udeleženci obeh shodov združili ter se podali po ljubljanskih ulicah. Zaradi ogrožanja varnosti ljudi ter javnega prometa je nato Policija okoli 15. ure shod razpustila, vendar pa, kot so sporočili s Policije, udeleženci niso upoštevali ukazov policistov, še naprej so kršili javni red ter v policiste metali različne predmete. "Zaradi hujših kršitev javnega reda je bilo sedem oseb za čas trajanja shoda pridržanih," so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Med protestom lažje poškodovana dva policista

Okoli 16. ure so nato policisti vzpostavili javni red. Med interveniranjem zoper posameznike pa so policisti uporabili tudi telesno silo ter sredstva za vezanje in vklepanje. Med varovanjem neprijavljenega shoda sta bila lažje poškodovana dva policista.

Zoper 26 oseb policisti vodijo postopke o prekršku zaradi kršitev zakona o javnih zbiranjih, zoper 12 pa zaradi kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru. "Ob tem so zaznali eno kršitev iz pristojnosti drugega prekrškovnega organa, ki mu bo podan predlog za uvedbo postopka o prekršku," so še sporočili. Na obeh shodih so zaznali tudi po eno kršitev iz zakona o javnih zbiranjih, v luči katere postopek vodijo zoper organizatorja neprijavljenih shodov.