Hollywood: Kako najhitreje shujšati 10 kg v trebuh in noge?

Želite kar najhitreje shujšati 10 kg, a pri tem ne želite škoditi svojemu telesu? Pripravite se, kajti predstavili vam bomo rešitev, ki je že dosegljiva v Sloveniji, je 100% BIO in vašemu telesu ne škodi, uporabljajo pa jo tudi Hollywoodske zvezdnice.

O tem načinu hujšanja se je razvedelo, ko je dr. Nicholas Perricone, znani ameriški zdravnik, javno na Oprаh showu povedal, da gre za način, ki lahko nadomesti dnevno pitje kave, a hkrati on osebno garantira, da bo vsakemu z njim uspelo shujšati vsaj 5kg. Redko se zgodi, da priznani zdravnik javno garantira rezultate, posebej med oddajo, ki jo gledajo milijoni ljudi po vsem svetu. In skrivnost kmalu ni bila več skrivnost, saj so ga dobesedno v oddaji prisilili, da pove, kateri način hujšanja je tako učinkovit. Nekatere zvezdnice se poslužujejo radikalnih in nezdravih dijet. Zvezde, kot je Oprаh Winfrey pa uporabljajo specializirani čaj za hujšanje za vzdrževanje zdrave teže in privlačne postave. Kljub temu, da je Oprah nagnjena k obilni postavi, je tudi javno priznala, da z efektivnim čajem za hujšanje vzdržuje svojo figuro. Oprah čaju doda mešanico cimeta, različnih začimb ter rezini limone in pomaranče, s čimer tudi SlimAll postane res pravi posladek. Oprah čaj pije tudi vsak večer zato, da se lažje upre hrani po 19:30 zvečer, kot del svoje stroge diete, ki pa vseeno ni radikalna in nezdrava, kot pri večini diet holivudskih zvednikov. >> Kliknite tukaj, če želite tudi vi naročiti čaj, na katerega prisegajo celo zdravniki na javni televiziji << Tudi ena izmed najbolj znanih svetovnih "suhic", Victoriа Beckhаm, javno podpira ta način hujšanja kot svojo rešitev proti odvečnim kilogramom. Za to, da dosežete izgubo kilogramov, ki ste si jo vedno želeli, sedaj ni več potrebno pretirano odrekanje hrani ali naporna telovadba. Samo 2-3 skodelice specializiranega SlimAll čaja za hujšanje na dan (kar lahko zamenja vašo kavo) vam bodo pomagale do popolne postave in izboljšane presnove! Čaj deluje z dvojnim učinkom - daje občutek sitosti (zmanjša vnos kalorij) in hkrati pospešuje metabolizem (pospeši porabo kalorij), Vi pa lahko shujšate zdravo in brez naporov!

SlimAll

Victoriа Beckhаm je šla še korak dlje in za priznani časopis Mirror izjavila, da je „vroči čaj, v katerega doda še malce ingverja, postal njena najljubša sladica“. V take ekstreme seveda ni potrebno iti, a navsezadnje večina niti ne želi tako vitke postave, kot jo ima gospa Beckhаm. SlimAll je dolgo varovana skrivnost Hollywooda. Osvežujoče liste tega kitajskega čaja uživajo največje zvezde kadar želijo izgledati v vrhunski formi za rdeče preproge. Supermodeli, rock zvezde in televizijski voditelji ga pijejo na litre... Zato, ker dobro poznajo njegove zmožnosti manjšanja apetita in izboljšanja metabolizma. Na Daljnem Vzhodu ima čaj tisoče let zgodovine. V časih krize je zmanjševal apetit in dajal občutek sitosti. >> Da, s pomočjo razkrite skrivnosti zvezdnic želim preizkusiti čaj SlimAll! Želim ga naročiti po posebni promocijski ceni! << Kitajski zdravniki dajejo SlimAll svojim pacientom za pomoč pri zmanjševanju teže in pred kratkim so znanstveniki, raziskovalci in akademiki raziskali termogenične učinke čaja. Učinki so bili šokantni in sicer: - SlimAll čaj izboljšuje topljenje maščob za 12%. Znanstveniki na Univerzi Tokushima so odkrili, da povprečen človek z normalnimi prehranskimi navadami samo s pitjem SlimAll čaja poveča topljenje maščobe za 12% in porabo kalorij za 3,4%. - Polifenoli v SlimAll čaju preprečujejo vpijanje maščobe in holesterola v telo za več kot 50%. Raziskovalci so odkrili, da osebe, ki pojejo veliko mastne hrane, s pitjem SlimAll čaja trikrat na dan zmanjšajo količino maščobe in holesterola, ki jih vsrka telo, za več kot 50% v primerjavi s tistimi, ki čaja v tem času niso pili! - SlimAll je 250% bolj učinkovit pri izboljšanju metabolizma kot Zeleni čaj. Raziskovalci šole za Medicino Tokushima so odkrili, da SlimAll poveča nivo energije za 10%. V tej raziskavi je Zeleni čaj nivo energije dvignil za samo 4% kar pomeni, da je SlimAll kar 250% bolj učinkovit.

SlimAll

- SlimAll zmanjšuje LDL holesterol. V kontroliranem kliničnem testu z naključno razporeditvijo so znanstveniki iz Zdravstvene šole v Osaki 22 pacientom s srčnimi boleznimi 30 dni vsak dan predpisali 1 liter SlimAll čaja in odkrili presenetljivo zmanjšanje koncentracije Adiponectina in velikosti LDL delcev ter velike razlike v ravni hemoglobina Alc po pitju čaja. - SlimAll pomaga pri zmanjševanju trebušnih maščob. Znanstveniki so odkrili, da sestavine SlimAll čaja pomagajo pri zmanjševanju trebušnih maščob z vplivanjem na določene vrste vitaminov. - SlimAll preprečuje hipertenzijo ali visok krvni tlak. V raziskavi, ki je zajemala 1507 ljudi, so zdravniki na Državnem inštitutu Cheng Kung odkrili, da ljudje, ki SlimAll pijejo vsak dan, močno zmanjšajo verjetnost nastanka hipertenzije. - SlimAll zmanjšuje stres. Raziskovalci na Medicinski akademiji v Kitajski provinci Fujian so dokazali, da 4 doze SlimAll na dan v samo enem tednu občutno zmanjšajo nivo stresa in povečajo mentalno aktivnost. >> Da, želim vrniti nadzor nad svojim apetitom in zmanjšati neustavljivo željo po hrani. Naročam SlimAll čaj! (kliknite tukaj) << Vas zanima, kako je čaj za hujšanje SlimAll postal svetovni super-hit? Kako je Zahodni svet odkril ta čudežni čaj? Uslužbenci ekskluzivnih Hollywoodskih wellnessov, kjer počitnikujejo najbogatejši ljudje na svetu ter direktorji največjih podjetij, so opazili, da obiskovalci kot del posebnih programov, ki stanejo več kot 1500 evrov dnevno, pijejo posebno mešanico čaja. Ta čaj so pili 3 do 5 krat na dan, kar je zbudilo zanimanje zaposlenih. Kdorkoli drug je želel piti ta čaj je zanj plačal izjemno ceno.

Iz radovednosti so sami na skrivaj pričeli brskati po skladišču in ugotovili, da čaj prihaja iz gorovja Wuyi, ki je znan po odličnem SlimAll čaju. Poleg tega ta provinca gosti še nekaj najboljših in najbolj redkih vrst čaja. Skrivnost je bila odkrita in ni se je dalo več ustaviti. Čaj je postal hit po celem svetu in zaloge se prodajo v nekaj dneh. Tudi v Sloveniji so zaradi velikega povpraševanja zaloge majhne. Trenutno je čaj SlimAll tako popularen, da nikomur ne morejo garantirati zaloge! Hujšanje brez stradanja je do sedaj bilo nepredstavljivo! Ker nas je bolj kot to, kako z njim hujšajo hollywoodske zvezde, zanimalo to, kako z njim hujšajo „navadni ljudje“ smo se za mnenje obrnili na 3 obstoječe kupce Slimall čaja in jih prosili, da nam opišejo svojo izkušnjo z njim, vam pa prilagamo še slike, ki izkazujejo pričakovani rezultat po uporabi:

SlimAll

Ne pozabite pa, da je čaj SlimAll iz 100% naravnih sestavin! Se bojite nepreverjenih shujševalnih metoda, ki lahko škodujejo vašem telesu? Pravilno! Čaj Slimall se ponaša s certifikatom EG (Nr.834/2007) DE-EKO-039 iz Nemčije, ki potrjuje, da se sestoji iz 100% ekoloških in naravnih sestavin in bo zato predstavljal nekaj najbolj zdravega, kar boste tisti dan vnesli v svoje telo! Čaj gojen na višavah Wu-Yi gorovja na Kitajskem, kjer ga s posebnimi metodami predelave mojstri "spremenijo" v obliko, ki zvezdam, modelom in sedaj tudi vam spreminja telo in življenje. Porabite lahko 12% več maščobe s samo 3 skodelicami na dan! Pitje SlimAll čaja dokazano rešuje probleme z previsoko težo, priporočajo pa ga znanstveniki po celem svetu, saj na vseh testih dosega odlične rezultate. Naredite to potezo, na kateri vam bo vaše telo še kako hvaležno. Težave z odvečno težo lahko močno vplivajo na vašo samozavest in tudi na področja vašega življenja, ki jih sploh ne bi pričakovali. Nakup SlimAll čaja tako ni le nakup shujševalnega sredstva ali samo nakup odličnega čaja. Nakup SlimAll čaja je investicija v prenovo vašega življenja!

SlimAll

SlimAll je bil dolgo varovana skrivnost Hollywooda. Osvežujoče listje kitajskega čaja pijejo zvezde, ko želijo biti v top formi za rdečo preprogo. Skrivnost pa je zdaj končno razkrita, saj lahko članke o čaju najdete v vseh večjih medijih v regiji in po svetu! Poglejmo si nekaj oglasov iz največjih medijev: „Obstaja razlog, da ima hashtag #teatox na Instagramu neverjetnih 900.000 objav, povezanih z njim. Kendall Jenner pa pravi, da popije kar 12 skodelic čaja za hujšanje na dan pred tednom mode. Za izgubo telesne teže je treba spodbuditi topljenje maščob, ki ga telo zaustavi, ko začne nabirati kilograme. Hollywoodska hitra dieta tako kot prvi korak predpisuje pitje čaja SlimAll od 3 do 5-krat dnevno. Najbolje je, da ga začneš piti zjutraj na tešče, da njegove učinkovine hitro pridejo v obtok telesa.“ „Čaj SlimAll znanstveno dokazano pospešuje kurjenje maščob in znižuje holesterol, kar je ključnega pomena pri hitrem tempu, polnem stresa, ki ga doživljajo zvezdniki.“ „S pitjem tega čaja zmanjšamo apetit, pospešimo izgorevanje maščob v telesu, preprečimo absorpcijo zaužitih maščob in izboljšamo delovanje metabolizma. Hujšanje s čajem Slimall je naravno in zdravo.“ „Če še vedno dvomite glede uspeha diete, enostavno sami preizkusite in preverite na lastno pest. Tudi mi v ekipi smo imeli resne dvome (in to kakšne - padale so celo stave!), ampak smo jih hitro rešili ter se prepričali v nasprotno. Na koncu smo lahko zadovoljni z našim testom in potrjujemo, da je dieta SlimAll res učinkovita in da z njo lahko uspe shujšati tudi vam!“ „Zagotovo gre za enega najboljših in najstarejših naravnih pripomočkov pri hujšanju, ki ga vsakodnevno pijejo tudi ljudje na Vzhodu, za katere vemo, da sodijo med najvitkejše in najbolj zdrave prebivalce na svetu.“ „Če bi želeli doseči podoben učinek brez pitja čaja SlimAll, bi morali namreč popolnoma spremeniti prehrano in dnevno rutino. S čajem SlimAll pa tako dosežemo isti učinek brez truda.“ „Trik čaja za hujšanje SlimAll je v tem, da ob zmanjševanju občutka lakote (kar posledično pripelje do zmanjšanega vnosa kalorij) hkrati pospešuje metabolizem, tako da 100-odstotno naravno in brez odrekanja pomaga pri izgubi odvečnih kilogramov.“

SlimAll

Čaj očitno res ljubijo tako zvezde, kot navadni uporabniki in celo mediji. A kaj to pomeni za njegovo ceno? V tem trenutku verjetno mislite, da mora garantirano učinkovit način hujšanja, ki ga koristijo zvezde in priporočajo celo zdravniki, stati na stotine evrov. Imamo dobro novico – motite se! Eno pakiranja čaja SlimAll vsebuje kar 100 čajnih vrečk (za 100 skodelic), cene enega čaja pa je le 39,99 € oz. 40 centov za 1 čaj! Poštnina je danes za vse bralce 24ur brezplačna! A pozor – v sodelovanju s 24ur lahko preko spodnjega obrazca naročite čaj po posebno ugodni ceni z dodatnim popustom in sicer: 2x SLIMALL (200 vrečk) za samo 49,99 € (38% popusta + brezplačna dostava) ali 3x SLIMALL (300 VREČK) za samo 59,99 € (50% popusta + brezplačna dostava) Vse kar morate storiti je to, da spodaj v obrazec vpišete svoje podatke, izberete količino čaja in način plačila ter varno oddate svoje naročilo. Vaš paket pa bo prispel že v 1-2 delovnih dneh! Zaradi res ugodne cene priporočamo naročilo dveh pakiranj čaja po ceni 49,99 € in z brezplačno dostavo!

V kolikor naročite danes in pri naročilu vpišete tudi svoj email naslov, bomo vašemu naročilu priložili BREZPLAČNO DARILO - elektronsko knjigo „5 skrivnosti za ohranjanje mladostnega videza“ v vrednosti 14,99eur!

SlimAll