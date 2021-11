HONOR končno v Sloveniji

»Ponosen sem, da smo uporabnikom v Sloveniji predstavili HONOR 50, pametni telefon, ki je na Kitajskem doživel neverjeten uspeh. Novi HONOR 50, ki nadaljuje dediščino združevanja estetike in tehnologije, značilno za serijo pametnih telefonov HONOR, se ponaša z vrsto impresivnih inovacij na področju fotografije, dizajna in zmogljivosti. Vse to dosegamo s pomočjo sodelovanja z našimi svetovno priznanimi partnerji,« je ob predstavitvi dejal Bruce Huang, generalni direktor za HONOR Srbija, Hrvaška in Slovenija.

Vloganje s petimi kamerami kot za šalo

Sprednja, 90-stopinjska širokokotna kamera z 32 milijoni slikovnih točk uporabnikom omogoča, da na svojih fotografijah in videoposnetkih zajemajo v kader še več ljudi in neposredno okolico. HONOR 50 se ponaša s profesionalnim skupkom štirih zadnjih kamer. Glavna kamera je opremljena z ločljivostjo 108 milijonov slikovnih točk, širokokotna kamera z ločljivostjo 8 milijonov slikovnih točk ter dve kameri, makro in globinska, ki sta opremljeni z ločljivostjo dveh milijonov slikovnih točk, kar uporabnikom omogoča zajemanje izjemno jasnih in podrobnih fotografij in videoposnetkov, tudi ponoči.