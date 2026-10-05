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Slovenija

Hormonski motilci v perilu

Ljubljana, 05. 10. 2026 19.30 pred 6 urami 2 min branja 0

Avtor:
Barbara Bašić
Spodnje perilo

Veste, kaj vsak dan nosimo na koži? Test evropskih potrošniških organizacij, tudi slovenske, razkriva: v spodnjem perilu, slušalkah in otroških UV-majicah so problematične kemikalije. Pri več kot tretjini testiranih kosov spodnjega perila so odkrili tudi bisfenole, ki lahko povzročajo hormonske motnje. Kaj to pomeni za plodnost?

Potrošniške organizacije iz štirih držav so testirale kemikalije v tekstilu in v slušalkah. Ugotovitve pa: prisotnost nevarnih kemikalij – med drugim tudi bisfenolov.

"Za bisfinol A, za tega najbolj ravzpitega in znanega predstavnika te skupine, je namreč že več kot 100 let znano, da sodi med hormonske motilce," pravi Urša Šmid iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

Testirali so 166 vzorcev spodnjega perila in pri tem odkrili, da je vsaj en bisfenol vsebovalo 55 vzorcev. Med bolj izpostavljenimi so ženske in dekleta, saj je žensko perilo pogosteje iz sintetičnih materialov.

"To kažejo tudi meritve humanega biomonitoringa v Sloveniji, kjer so dejansko ugotovili, da imajo naše deklice npr. povišano raven teh bisfinolov v krvi. In tekstil je eden izmed teh virov," dodaja Šmidova.

"Zelo radi oglašamo to perilo, da ima neko antibakterijsko ali antimikrobno prevleko ... To je zmeraj slabo. Bombažno perilo ne potrebuje nobene anti-prevleke. Redno ga menjavajmo, in to je to," poudarja ginekolog Leon Meglič

Kot pravi, težave niso samo pri ženskah, kajti kemikalije so prisotne tudi v moškem spodnjem perilu, kar na dolgi rok vpliva tudi na moško polodnost.

"Bisfenoli in druge kemikalije vplivajo na spermatogenezo, po eni strani neposredno z svojim toksičnim vplivom, po drugi strani pa lahko preko vpliva androgenov na delovanje testisov," pojasni Meglič. Kot dodaja, se trenutno srečujemo z epidemijo moške neplodnosti. "In skušamo ugotoviti, kaj gre pravzaprav narobe pri celi populaciji, v Evropi, v razvitem svetu," pravi. 

Zato si v Zvezi potrošnikov Slovenije želijo, da bi se na zakonski ravni uredilo, da bi bile kemikalije – kot so bisfenoli – prepovedane pri proizvodnji tekstila.

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