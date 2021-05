Horoskop: to bi morali imeti doma

Zvezde razkrivajo marsikaj o nas. Kateri je tisti prostor, ki bi ga morali imeti glede na to, kaj ste po horoskopu? Eni bi potrebovali telovadnico, drugi več sob za goste, tretji pa kar observatorij. Preverite, kaj zvezde priporočajo za vas.

Oven: telovadnica Ovni so živahni in aktivni, vedno pripravljeni na pustolovščino in skok v neznano. Ustreza jim razgiban dom, radi imajo močne barve in dinamično razporeditev pohištva. Zanje bi bilo idealno, če bi imeli doma telovadnico ali manjši fitnes, saj je gibanje nepogrešljiv del njihovega vsakdanjika. Bik: dnevna soba z velikim kavčem Biki obožujejo udobje. Ni ga čez slasten prigrizek na udobnem kavču, še posebno če se bo nadaljeval v romantičen večer. Zanje bi bilo idealno tudi, če bi imeli veliko kuhinjo, morda pa še vinsko klet, saj so znani kot ljubitelji dobre hrane in pijače. Dvojčka: shramba za kramo Dvojčki so zračno znamenje, ki mora dihati. Ustrezajo jim odprti, zračni prostori. Težava je v tem, da jih zanima mnogo različnih stvari, zato se jim hitro nakopičijo najrazličnejši športni, umetniški, komunikacijski in drugi pripomočki in izdelki, za katere že v naslednjem hipu ne vejo, kaj bi z njimi. Rak: velika kuhinja z jedilnico Od vseh znakov horoskopa prav Rakom največ pomenijo družinska srečanja, še posebno, če potekajo ob dobri hrani. Običajno si dom opremijo v skladu z družinsko tradicijo, imajo pa dober okus in so zmerni. Kuhinja je še posebno pomembna, saj radi skuhajo in spečejo kaj dobrega zase in za svoje najdražje.

Lev: obvezno vsaj ena soba za goste Levi imajo radi razkošje in običajno niso ravno varčni pri opremljanju. Tako kot so sami radi v središču pozornosti, pa tudi radi vidijo, da drugi občudujejo njihov dom, pa naj bo to izbrano pohištvo, umetnine ali kakšne tehnične posebnosti. Z veseljem sprejmejo goste tudi za daljši čas. Devica: shramba Morda si mislite, kako bi Devicam ustrezalo isto kot Dvojčkom? Trik je v tem, da Device shrambo uporabljajo čisto drugače. Tudi tam bo vse organizirano in čisto kot iz škatlice, nobene navlake ne bo nikjer. Kar pa je še pomembnejše, shramba jim bo omogočila do potankosti urejen dom. Tehtnica: … Tehtnica potrebuje vse prostore, ki jih ima. Lahko ste prepričani, da bodo opremljeni v stilu, lepo, ampak ne preveč vpadljivo. Njihova osnovna potreba je ravnovesje, imajo pa prirojen estetski čut in smisel za funkcionalnost. Mnogi odlični notranji oblikovalci so po horoskopu prav Tehtnice! Škorpijon: nadzorna soba Ko v filmu gledate osebo, ki ima kamere vse okrog hiše in celo sobo, polno monitorjev, si lahko mislite, da je po horoskopu Škorpijon! Radi imajo nadzor, navdušujejo pa se tudi nad masivnim pohištvom in zasebnostjo, zato večinoma niso ljubitelji velikih oken.

