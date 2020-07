'Ne razumem, zakaj bi nekdo pred polnočnico vpogledoval v moje podatke'

Dodal je še, da beseda 'sledenje' ni bila ustrezno uporabljena, mislil je na vpoglede. Kot pravi, bodo podobne zahteve za te podatke vložili tudi drugi poslanci in v kolikor bodo našli kakšne "zanimive časovne korelacije" , se bodo organizirali in v tem smislu nastopili skupaj.

27. maja je izpolnil poseben obrazec, s katerim je preveril, ali je policija kdaj vpogledovala v njegove osebne podatke. "Pred dnevi sem to tudi prejel." Kot je dejal, je bilo temu zelo korektno priložen tudi dopis, da v kolikor smatra, da je bilo to kadarkoli kakorkoli zlorabljeno, lahko to tudi ustrezno prijavi.

"Včeraj smo med razpravo doživljali velike napade, da želi ta vlada slediti državljanom. To ni res. In to me je potem motiviralo, da sem govoril o policijskem sledenju," je uvodoma v izjavi za javnost dejal vodja poslancev NSi Jožef Horvat .

Razpravo v DZ o novem paketu ukrepov za pomoč ob epidemiji covida-19 so najbolj zaznamovale polemike o aplikaciji za pametne telefone, katere namen je obveščanje oseb o stikih z okuženimi z novim koronavirusom in osebami, ki jim je bila odrejena karantena.

Horvat je med včerajšnjo razpravo o novem paketu ukrepov za pomoč ob epidemiji covida-19 dejal, da opozicija nenavadno veliko ve o aplikaciji za sledenje stikom okuženih s koronavirusom, ki sploh še ne obstaja.

"Tisti, ki jo hoče sprogramirati, mora najprej dobiti specifikacijo, neka navodila. Tega ni. Vlada je povedala, da se 'ogreva' za nemško aplikacijo, treba je upoštevati pravila Googla in Appla in ta nemška aplikacija je ta trenutek lahko samo prostovoljna. To vsi vemo. Ali pa ne. Bog pa ne daj, da bi poslanci določali tehnične specifikacije v zakonu ali da bi določali, s kakšnim razvojnim orodjem naj bo narejena. Saj to je čisto mimo!"Kot pravi, bo NSi vztrajala pri tem, da bo aplikacija odprtokodna in "ko bo šla v produkcijo, ko se bo lokalizirala, poslovenila, potem bo vsak, ki se malo v to razume, znal to kodo prebrati".

"Danes sem slišal s strani kolegic iz LMŠ, da postajamo policijska država. Saj imate programerje, pa naj za božjo voljo preštudirajo to kodo, ker je odprta, in pogledajo, na kateri policijski server bodo šli podatki!" je dejal in jim očital, da z lažmi zastrupljajo slovensko javnost.