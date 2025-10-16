Horvat: Predlog o božičnici Hana spravil na nivo 'tretjeligaša'. Frangež: Minister predlog podpira

Mnenja o zadnjih vladnih potezah in aktualnem dogajanju na političnem parketu so v oddaji 24UR ZVEČER soočili ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda), poslanec Danijel Krivec (SDS), poslanec Jožef Horvat (NSi) in državni sekretar Matevž Frangež (SD).

V pogovoru so se najprej dotaknili obljubljene božičnice. Po zadnjem predlogu vlade bi bila ta obvezna, v višini polovice minimalne plače in bi morala biti izplačana do 18. decembra. Tista podjetja, ki se soočajo z likvidnostnimi težavami – pod pogojem, da ne bodo izplačala dividend in nagrad poslovodstvu, pa bi lahko letos izjemoma izplačala božičnico v višini 160 evrov, vso pa do konca marca.

"To, kar je vlada danes sprejela, je nek korak nasproti delodajalcem," pravi Horvat, ki pa opozarja, da gre pri predlogu obvezne božičnice za populizem in ne za sistemsko rešitev. "Zaposleni ne potrebujejo darilc, zaposleni potrebujejo solidne plače," je dejal.

Bratuškova odgovarja, da smo pet mesecev pred volitvami in da lahko zato vsako potezo tako ene kot druge strani nekdo oceni za populistično. Spomnila je še, da je tudi stranka SDS obljubljala 500 evrov božičnice, a da te obljube nikoli ni izpolnila.