Horvat: Predlog o božičnici Hana spravil na nivo 'tretjeligaša'. Frangež: Minister predlog podpira

Mnenja o zadnjih vladnih potezah in aktualnem dogajanju na političnem parketu so v oddaji 24UR ZVEČER soočili ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda), poslanec Danijel Krivec (SDS), poslanec Jožef Horvat (NSi) in državni sekretar Matevž Frangež (SD).
V pogovoru so se najprej dotaknili obljubljene božičnice. Po zadnjem predlogu vlade bi bila ta obvezna, v višini polovice minimalne plače in bi morala biti izplačana do 18. decembra. Tista podjetja, ki se soočajo z likvidnostnimi težavami – pod pogojem, da ne bodo izplačala dividend in nagrad poslovodstvu, pa bi lahko letos izjemoma izplačala božičnico v višini 160 evrov, vso pa do konca marca.
"To, kar je vlada danes sprejela, je nek korak nasproti delodajalcem," pravi Horvat, ki pa opozarja, da gre pri predlogu obvezne božičnice za populizem in ne za sistemsko rešitev. "Zaposleni ne potrebujejo darilc, zaposleni potrebujejo solidne plače," je dejal.
Bratuškova odgovarja, da smo pet mesecev pred volitvami in da lahko zato vsako potezo tako ene kot druge strani nekdo oceni za populistično. Spomnila je še, da je tudi stranka SDS obljubljala 500 evrov božičnice, a da te obljube nikoli ni izpolnila.
V SDS pritrjujejo delodajalcem. "Kdor to božičnico lahko izplačuje, naj jo izplačuje po svojih močeh," pravi Krivec in dodaja, da ta ne bi smela biti obvezna. Prav tako pa v največji opozicijski stranki nasprotujejo temu, da bi se ta izplačevala tudi v javnem sektorju, kjer so po njegovih besedah rezultati podpovprečni. "Težko pristanemo na te rešitve, ki se iz dneva v dan spreminjajo, ki iritirajo na eni strani sindikate, na drugi strani tudi gospodarstvenike. In zdaj smo prišli do tega, da je to nek socialni korektiv, kot slišimo s strani vlade, ki bo omogočil lažje preživetje ljudem," je poudaril.
Opozicijski poslanec Horvat premierju očita tudi, da je s tovrstnimi predlogi, kot je obvezna božičnica, ministra za gospodarstvo Matjaža Hana "spravil na nivo tretjeligaša", ki po Horvatovih besedah naj ne bi vedel nič o tem. Na te očitke mu je odgovoril Hanov strankarski kolega Frangež: "Minister za gospodarstvo, turizem in šport ter predsednik SD, Matjaž Han, podpira predlagano božičnico. Mislim, da je prav in da si jo ljudje zaslužijo. Na drugi strani pa je tudi res, da vladni predlog, kot je sedaj pripravljen za nadaljnji socialni dialog, omogoča prostor približevanja, ker je tisto, kar si vendarle želimo ustrezen dogovor med socialnimi partnerji."
V nadaljevanju pogovora so v studiu soočili tudi mnenja glede podaljšanja veljavnosti vinjet, ki ga je premier Robert Golob napovedal kot logičen ukrep zaradi zastojev ob obnovi slovenskih avtocest. In kaj sogovorniki pričakujejo od interpelacije ministra Simona Maljevca, ki sta jo vložili SDS in NSi zaradi prispevka za dolgotrajno oskrbo? Celotno soočenje si oglejte v zgoraj priloženem videu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.