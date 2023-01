Horvatha na čelu krovne organizacije pomurskih Madžarov zamenjal Orban

Na tem mestu ga je sinoči zamenjal Dušan Orban, Svet PMSNS ga je potrdil soglasno z 19 glasovi. Bil je tudi edini kandidat, ki se je potegoval za to funkcijo.

Horvath prepričan, da gre za osebne interese: Kot da bi nogometni trener v prvo postavo imenoval dva igralca manj, kot dovoljujejo pravila

Da so bili očitno osebni interesi pred interesi skupnosti, je na vprašanje, zakaj meni, da ni bil izvoljen v svet PMSNS, v petek odgovoril Horvath. "Nikoli nisem bil in ne bom trgovec. Nekateri iz osebnih interesov trgujejo z glasovi in obljubami. Jaz tega nisem počel na nobenih volitvah, v nobenem mandatu. Moja življenjska in politična smernica je, da delam v dobro ljudi, v dobro skupnosti in ne za osebne interese," je zatrdil in dodal, da odhaja z dvignjeno glavo.

Še konec preteklega leta, ko je bilo sicer že jasno, da ne bo dobil podpore, pa je za spletni portal lendavainfo izpostavil, da se postavlja veliko vprašanje, kaj je bila motivacija članov Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava, da samovoljno v Svet PMSNS imenujejo zgolj osem članov in ne 10, kot to določa Statut PMSNS. "Kot da bi nogometni trener v prvo postavo imenoval dva igralca manj, kot to dovoljujejo pravila. Kakšni so ti osebni interesi, ki so očitno lahko pomembnejši od interesa volivcev in spoštovanja pravnih predpisov?" je dodal.