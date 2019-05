Horvath: Od Madžarov ne moremo pričakovati, da se bodo ob tem prazniku veselili

Ferenc Horvath je svoje mnenje v elektronskem sporočilu območnemu zavodu za šolstvo izrazil že v začetku leta, a očitno se to sestavljalcem častnega odbora ni zdelo sporno, zato so ga povabili k sodelovanju. A niso vsi enakega mnenja.

Ferenc Horvath je te dni v središču pozornosti, potem ko so mediji razkrili, da nezakonito sedi v državnem zboru. Dva zakona – o poslancih in integriteti – sta namreč jasna: poslanci ne morejo biti hkrati še direktorji družb niti predsedniki sveta raznih skupnosti. Ker poslanec madžarske skupnosti ni v roku odpravil nezdružljivosti funkcij, mu je poslanski mandat potekel že pred osmimi meseci. A Horvath še kar sedi v parlamentu, prejema plačo, poslanci pa se mu ne upajo vzeti mandata.

Ferenc Horvath za medije sicer trenutno ni dosegljiv, je pa pred dnevi zaVečerpojasnil, da je bil narobe razumljen in da je seveda stvar vsakega posameznika, ali bo sodeloval na tovrstnih dogodkih. Kot je še povedal, od Madžarov ne moremo pričakovati, da se bodo ob tem prazniku veselili.

"Pritisk poslanca na avtonomne šolske zavode, v tem primeru na dvojezične osnovne šole in vrtce, ni dopusten in ga obsojam ter pričakujem, da ga bo obsodil tudi minister Pikalo," je povedal poslanec Jožef Horvat (NSi).

Poslanec madžarske skupnosti te dni buri duhove, potem ko so mediji razkrili, da nezakonito sedi v državnem zboru.

Ni pa več skrivnost, da bo na proslavi slavnostni govornik premier Marjan Šarec, pri maši pa bo to nalogo opravil predsednik države Borut Pahor. Pred osrednjo proslavo na grajskem dvorišču, bo v tej cerkvi potekala slavnostna maša.

Še nedolgo nazaj, ni bilo jasno, ali bo proslava na predvečer praznika, kot je to za državne proslave običaj, maša pa naslednji dan, a so se uspeli dogovoriti za skupen datum, ki je usoden za vse Prekmurce in tudi Slovence.

Vedno sem vztrajal, da mora biti maša 17. avgusta, je povedal škofPeter Štumpf.

Skupaj se bo zvrstilo vsaj 80 dogodkov, za njihovo izvedbo je v državnem proračunu pripravljenih 300.000 evrov.