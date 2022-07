Hoški slaščičar obsojen tudi v ponovljenem sojenju

Sodišče v Mariboru je slaščičarja že pred tremi leti spoznalo za krivega omogočanja uživanja prepovedanih drog, ker je v svojem lokalu avgusta 2018 znancem ponudil piškote, ne da bi jim povedal, da vsebujejo konopljo. Te je sicer spekel za Zlatka Babiča , ki mu je konopljo tudi prinesel, a je Niko Štekar očitke ves čas zanikal. Zgodba je prišla na dan potem, ko sta mlajša dekle in fant, ki sta pojedla večjo količino piškotov, poiskala pomoč v bolnišnici.

Sodbo prvostopenjskega organa je pozneje potrdilo tudi višje sodišče, tako da je postala pravnomočna, a je obramba letos dosegla razveljavitev sodbe na vrhovnem sodišču. To je odločilo, da je treba sojenje ponoviti pred drugim sodnikom. Štekarjev kazenski spis je tako pristal na mizi sodnice Mateje Kamenšek Gornik.

V prvem sojenju so sicer sodili tudi Babiču. Čeprav je prav on slaščičarja napeljal na to, da mu je spekel piškote s THC, ni bil obsojen, saj mu je sodišče verjelo, da je konopljo, ki jo je dostavil Štekarju, zaradi slabega zdravja uporabljal izključno zase.