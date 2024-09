Hotel alkohol: V prvi vrsti ljudje, šele potem odvisniki ali bolniki

Res so stvari, ki se zdijo grozljive, a ko jih spoznamo od bližje, dobijo popolnoma drugačno podobo. Celo najbolj temne plati našega življenja se da lažje premagati, če jih pogledamo skozi človeške oči. Slovenski filmar Jan Cvitkovič se je zato odločil za pomemben projekt. V svojem novem filmu bo spregovoril o odvisnosti in boju z duševnimi boleznimi, a skozi zgodbo ljudi, ki so v prvi vrsti ljudje, šele potem odvisniki ali bolniki. Čeprav so film šele začeli snemati, se zdi, da bo prav zaradi tega vreden ogleda.