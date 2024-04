Hotel bo na dobrodelni dražbi prodal posteljo, v kateri je spal Ronaldo

Slovenijo je pretekli teden zajela prava Ronaldomanija. Mnogi so upali, da bodo z obiskom superzvezdnika v Sloveniji dobili priložnost, da stopijo do njega in ga prosijo za podpis ali celo fotografijo. A Cristiano Ronaldo je imel očitno drugačne načrte, našo državo je namreč zapustil že kmalu po porazu v Stožicah. Grand Plaza Hotel pa se je zdaj odločil, da njegovim največjim oboževalcem ponudi prav posebno darilo, ki bo imelo tudi dobrodelno noto.