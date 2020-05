Prenova hotela Brdo bo enako temeljita in cenovno precej bolj ugodna

Ne bo šlo zgolj za manjše popravke, prenova hotela Brdo bo popolna in celovita, zagotavlja direktor JGZ Brdo Marjan Hribar. Napoveduje, da bo na mestu trenutno izpraznjenega hotela že maja prihodnje leto stal "odličen štirizvezdični hotel z vrhunsko opremo". Imel bo 33 dodatnih sob, na 300 kvadratih pa se bosta raztezala dva predsedniška apartmaja. Dela bodo stala osem milijonov evrov, kar je precej manj od ocen prejšnjega projekta.

Potem ko je prvotna ideja prenove hotela Brdo padla v vodo, ker so bile vse prejete ponudbe izvajalcev gradbenih del predrage in se je generalni sekretariat vlade odločil, da javnega naročila ne odda,je novi vršilec dolžnosti direktorja JGZ Brdo Marjan Hribar danes javnosti predstavil novo rešitev za prenovo hotela. Čeprav bo ta po novem stala le osem milijonov evrov (brez davka na dodano vrednost), je zanikal informacije, da naj bi šlo le za manjše popravke. "Od hotela, kakršen je zdaj, ne bo ostalo nič, samo nosilne stene, na tem mestu pa bo stal odličen superior štirizvezdični hotel z vrhunsko opremo," je napovedal. Spomnimo, prvotno so bila dela ocenjena na 26 milijonov evrov. Na razpis, ki se je iztekel 12. decembra lani, je prispelo šest ponudb, njihove vrednosti pa so se skupaj z DDV gibale od skoraj 42 milijonov evrov do skoraj 48 milijonov evrov. Hribar, ki je aprila zamenjal razrešeno direktorico Špelo Munih Stanič, o delu svojih predhodnikov in prvotno zastavljenem projektu ni želel govoriti, saj da to težko komentira, priznal je le, da je kritičen do tega, "kar je bilo na mizi". "Od kje številke nad 40 milijonov evrov, ne vem. Že celo življenje sem v turizmu, pa še nisem nikjer zasledil tovrstnih cenovnih nivojev - da bi se za kvadratni meter vlagalo 4000 evrov. V ta poslovni model ne verjamem, saj bi to pomenilo, da bi morali na sobo računati po 250 evrov na dan, kar pa je nerealno. Po evropskem standardu se cena za kvadratni meter giblje med 1000 in 1200 evrov," je dejal in dodal, da bi časovnica, kot je bila postavljena, obnovitvena dela potisnila krepko v čas predsedovanja Slovenije Evropski uniji prihodnje leto, kar pa bi Brdu močno škodovalo.

FOTO: JGZ Brdo

Odprtje hotela predvideno že maja prihodnje leto S pooblastilom Generalnega sekretariata vlade bo celotno prenovo investicije peljal JGZ Brdo. Obnova bo po Hribarjevih besedah potekala z mislijo na segmente gostov, ki jih pričakujejo na Posestvu Brdo v prihodnje, to so protokolarni gostje, udeleženci poslovnih dogodkov in športniki. Na osnovi tega je bila zastavljena projektna naloga, ki vsebuje vse elemente te prenove. Izbrana je bila idejna rešitev podjetja ESPLANADA d. o. o., s katerim je JGZ Brdo že sodeloval pri obnovi Vile Podrožnik.

Glede na ponudbo se projektantske ocene projekta, ki vključujejo temeljito prenovo vseh notranjih prostorov, vključno z notranjo opremo in vsemi inštalacijami ter popolno prenovo zunanjosti, gibljejo do osem milijonov evrov. Za projekt bodo poskušali pridobiti tudi evropska sredstva.

Trenutno tako poteka izdelava idejnega projekta, ki bo podlaga za javni razpis za izvajalca. Ta mora biti pripravljen do 20. junija, nato bodo sledila usklajevanja s projektantom in objava na Europortalu. Izbor izvajalca naj bi bil v septembru, odprtje hotela pa načrtujejo že maja prihodnje leto. Na vprašanje, ali niso ti načrti preveč optimistični, saj je tako za izvedbo del predvidenih le osem mesecev, je Hribar odgovoril, da se zaveda, da je pred njimi zahtevna naloga in da jih čaka veliko dela, a so na to postopkovno dobro pripravljeni, zato verjame v uresničljivost projekta.

FOTO: Aleks Kus

Kakšen bo torej nov hotel? Hribar je nato novinarje popeljal tudi v avlo zaprtega hotela, ki je praktično pripravljena na začetek del. Povedal je, da so inventar, ki ga ne potrebujejo, že lani prodajali na dražbah in zanj dobili malo manj kot 100.000 evrov, nekaj pa so ga tudi odpeljali na druge lokacije. Nov hotel bo imel po njegovih besedah večjo kapaciteto - namesto 78 bo imel 111 sob, vključno z dvema predsedniškima apartmajema. "Sobe bomo dobili na osnovi tega, ker tukaj, kjer je bila Evropska pravna fakulteta, ne bo več pisarn. Glavni vhod ostaja, kjer je, v spodnjem nadstropju ostajata welness in fitnes. Ključna sprememba je, da glavno kuhinjo selimo dol in tukaj dobimo bistveno več prostora za ta "public space", ki je v hotelu zelo pomemben. V prvem nadstropju bo zajtrkovalnica, show cooking, dve pohodni terasi ...," je opisal. Hotel po njegovih besedah dobiva na novih prostorih. "Na končnih lokacijah posameznih nadstropij dobivamo zelo lepe terase in bomo tako lahko imeli kar nekaj nadstandardnih sob. Od tukaj bodo vodile stopnice v galerijo, na marmornata tla pa smo zelo navezani, tako da to utegne ostati, kot je," je še povedal.

Posestvo Brdo pri Kranju je najpomembnejše protokolarno območje v Sloveniji, namenjeno domačim in mednarodnim protokolarnim dogodkom na najvišji ravni. Prenova je bila načrtovana že dlje časa, saj z izjemo izgradnje Kongresnega centra Brdo leta 2008 večjih obnovitvenih posegov oziroma sanacij na tem območju ni bilo. Ena od spodbud za prenovo je tudi predsedovanje Slovenije Svetu EU, kar izhaja tudi iz sklepa vlade iz leta 2016, da se kot lokacija, kjer se bodo izvajali najpomembnejši dogodki v času predsedovanja Slovenije Svetu EU leta 2021, določi kompleks JGZ Brdo.

Stavba bo po prenovi energetsko bistveno učinkovitejša in okolju prijaznejša, saj bo potrebe po energiji, namesto sedanje uporabe plina, skoraj v celoti pokrival iz obnovljivih virov (toplotne črpalke). Nov hotel tako po mnenju predstavnikov JGZ Brdo predstavlja velik potencial za trženje Posestva Brdo v bodoče. Razširitev kapacitet bo odprla nove možnosti prodora na mednarodni trg tudi z vidika trženja kongresnega centra. Dnevi odprtih vrat Parka Brdo Zaradi zaprtja hotela so lani beležili 800.000 evrov izpada prihodka in ker bo hotel zaprt še nekaj mesecev, po Hribarjevih besedah intenzivirajo ostalo ponudbo, ki jo imajo. Posestvo Brdo obratuje naprej. Kongresni center bo tudi v času prenove hotela gostil dogodke v skladu s trenutnimi omejitvami, odvijale se bodo tudi poroke. V Parku Brdo bodo, tako kot do zdaj, dobrodošli tudi obiskovalci parka, golfisti in jahači. Zanje in za kongresne goste bo vsak dan odprta tudi Kavarna Zois. Ker se protokolarno posestvo želi približati domačim gostom, od 22. do 31. maja na stežaj odpirajo vrata Parka Brdo. Obiskovalci bodo imeli prost vstop. "Poleg sprehoda in kulinarične ponudbe si boste lahko ogledali tudi lipicance, ki domujejo na Brdu, se odpravili na vožnjo s kočijo in vodeni ogled parka v manjših skupinah. Dogajanje bo na prostem, za varno razdaljo in dezinfekcijo površin bo poskrbljeno,"zagotavljajo.