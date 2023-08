Osem mesecev po razlitju nafte se ta še vedno izteka v morje

Plaža hotela Delfin je polna in tako je bilo vse poletje. Prav tako je poln hotel, ki je namenjen prvotno upokojencem. Direktor hotela Delfin Miloš Milivojevič pravi, da je z letošnjo sezono izjemno zadovoljen. "Do sedaj kaže, da bo letošnja sezona rekordna." In to kljub težavam, ki bi lahko povsem ustavile turizem. Tudi po skoraj osmih mesecih od razlitja iz rezervoarja hotela, od koder naj bi steklo 30 tisoč litrov goriva, se ta v bližini še vedno izliva v morje, čeprav v zelo majhnih količinah.

A v marini so še vedno postavljene baraže, zaposleni pa s pomočjo pivnikov in črvov vsakodnevno čistijo naftne madeže. V hotelu pa niso edini obiskovalci turisti, letos se je tam zvrstilo kup predstavnikov različnih ministrstev in inšpekcij. "Mi smo v stalnem kontaktu z Arsom in geološkim zavodom, velikokrat so tudi pri nas in spremljamo sanacijski program," pravi Milivojevič.