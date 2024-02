Hotel Delfin v Izoli pripravljen na novo sezono

Hotel Delfin v Izoli je priljubljeni kraj oddiha za slovenske upokojence, ki se leta in leta vračajo v ta čudoviti kotiček slovenske Istre. Hotel Delfin je v resnici hotel slovenskih upokojencev, njegov lastnik je Zveza društev upokojencev Slovenije, upokojenci so tudi prevladujoči gostje. Sproščen počitek v mirnem okolju, okusna hrana in prijaznost gostiteljev so njihove ključne prednosti na katere stavi direktor hotela Miloš Milivojević. Z njim smo se pogovarjali v začetku l eta, ko se v hotelu pripravljajo na novo sezono, čeprav hotel pravzaprav dela celo leto, z izjemo meseca januarja, ko potekajo večja vzdrževalna dela in imajo zaposleni zasluženi dopust.

Poleg osrednje poletne turistične ponudbe, v Delfinu ves čas organizirajo različne dogodke in srečanja, skrbijo za rekreativne vsebine in obisk širše okolice, zato je parkirišče hotela stalno zasedeno. Med zunanjim bazenom in čudovito plažo, se nahaja restavracija Pergola, ki ponuja čudovit razgled in mediteranskimi dobrote, dodatne užitke gostom ponuja sprehod po Kneippovem vrtu, med zdravilnimi rastlinami in zelišči, ki so ga uredili leta 2015. Direktor Milivojević poudarja, da je hotel pravo središče kulturnih in družabnih dogodkov na obal. V njem se vrstijo plesne in folklorne skupine ter pevski zbori – samo v lanskem letu jih je bilo več kot 60 iz vseh koncev Slovenije. V sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije večkrat letno organizirajo in gostijo gledališke, dramske, likovne in rokodelske delavnice, ki se jih udeležijo predstavniki društev iz vse Slovenije.

"Izhajamo iz tega, da se naši gostje morajo počutiti prijetno in da jim nikoli ni dolgčas. Poleg sproščenega počitka so jim na voljo številne dodatne zabavne, rekreativne ponudbe ter storitve. Naši gostje in obiskovalci se lahko sproščajo v notranjih bazenih z ogrevano morsko vodo, poleti pa v zunanjem bazenu. Na razpolago so tudi različne oblike telovadbe – tako v bazenu kot v telovadnici pa tudi izposoja koles", še našteje Milivojević.

Letošnja sezona bila je izjemno uspešna kljub neobičajno muhastemu vremenu z obilico deževnih dni. Iz leta v leto narašča zanimanje za bivanje v hotelu ne le med upokojenci. V osrednji sezoni so vse kapacitete že zelo zgodaj na polno zasedene, letno hotel ustvari več kot 125 000 nočitev, zato so še pred leti sklenili, da je čas za obsežno naložbo v nov hotel in garažno hišo. Pogoj za to je sprejetje novega občinskega prostorskega načrta, na katerega čakajo že nekaj let in upajo, da ga bo sedanje občinsko vodstvo sprejelo že v letošnjem letu.