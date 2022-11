Hotel Habakuk - Biser pod Pohorjem v novi preobleki

Po turbulentnem obdobju je v začetku novembra svoja vrata ponovno odprl Hotel Habakuk.

V novi podobi goste ob vstopu pozdravi pročelje hotela, pa loby z barom, hotel pa ima tudi nekaj novih pridobitev. V pritličju hotela bo v prihodnje zaživela vinska trgovina, kjer bo mogoče pokušati vina lokalnih pridelovalcev, v notranjosti pa načrtujejo tudi trgovino.

icon-expand Hotel Habakuk FOTO: Arhiv ponudnika

Naše mesto bo z obnovljenim hotelom pridobilo težko pričakovan kotiček za razvajanje duha in sproščanje. V sklopu prenovljenega hotela Habakuk bo namreč zaživel prenovljen wellness z masažnimi sobami, ki bo odprt tudi za zunanje obiskovalce. Poleg kopanja v bazenih bo gostom omogočeno tudi razvajanje v prostornih savnah . V ponudbi so finska, turška ter infrardeča savna, po uporabi savn in bazenov se bodo gostje lahko sproščali v solni sobi. Za rekreacijo gostov bo poskrbljeno v sodobno opremljenem fitnesu, ki se razteza na kar 160 kvadratnih metrih, ponaša pa se s sodobno opremo, preizkusiti pa bo mogoče tudi moderne prostore za igranje skvoša. V naslednji fazi sledi popolna prenova zunanjega bazena in zunanje bazenske restavracije, v načrtu pa je tudi popolna obnova lepotnega centra.

icon-expand Hotel Habakuk FOTO: Arhiv ponudnika

Gostje lahko izbirajo med elegantnimi 98 sobami . Obnovljene sobe in apartmaji s pogledom na zelene pohorske gozdove ali mesto Maribor, so na voljo v različnih velikostih, v kombinaciji s sodobnim pohištvom in sodobno tehnologijo. Vrhunec namestitvene ponudbe je ekskluziven predsedniški apartma v najvišjem nadstropju, z balkonom in osupljivim pogledom na mesto, ki poleg udobja nudi pridih domačnosti. Nov hotel bo tudi nepogrešljiva postojanka za vse poslovne goste. Novost je namreč popolnoma nov diplomatski klub, ki je v zaključni fazi obnove saj manjka le še inventar, ponujajo pa tudi velike in manjše dvorane za različne kongresne dejavnosti , h katerim stremijo pri naslavljanju potencialnih gostov.

icon-expand Hotel Habakuk FOTO: Arhiv ponudnika

Pogled na Pohorje in okusi Pohorja Prefinjen hotel Habakuk se poleg štirih zvezdic ponaša še z nazivom superior, kar ga uvršča med nastanitve z vrhunsko izkušnjo, prirejeno po merah tudi najbolj zahtevnih gostov. Poleg udobja, bogatega nabora storitev in prvovrstne izkušnje, se v hotelu lahko pohvalijo tudi z vrhunsko kulinariko . V sklopu obnove je bila prenovljena restavracija, pohvalijo pa se lahko tudi z največjo in najsodobnejšo kuhinjo v Mariboru pod taktirko chefa kuhinje Boštjana Rožanca, kjer bo kmalu spet zadišalo po Habakukovih legendarnih "brunchih". Lokalne kulinarične dobrote bo tako mogoče okušati v prefinjeni preobleki, obenem pa si prizadevajo za dvig kakovosti kulinaričnih storitev na najvišji nivo.

icon-expand Hotel Habakuk FOTO: Arhiv ponudnika

"Seveda Hotel Habakuk prekaša marsikatere standarde in si upamo reči na glas, da bo Hotel Habakuk najlepši in najsodobnejši hotel v mestu Maribor," pove Šalamunova (Romana Šalamun, vodja marketinga v hotelu Habakuk), zato ni odveč poudariti, da bo v prihajajoči zimski sezoni zagotovo Habakuk dobrodošla popestritev turistične ponudbe za obiskovalce našega mesta. Poleg hotela Arena pod Pohorjem, ki je prav tako nedavno zaživel v novi preobleki, pa je izziv, kako do potankosti izkoristiti številne potenciale Pohorja, ki jih v Habakuku prepoznavajo skupaj z ostalimi pomembnimi deležniki. Uspešno sodelujejo z Zavodom za turizem Maribor, Regionalno razvojno agencijo za Podravje, podjetjem Marprom ter drugimi. "Zavedamo se, da je medsebojno lokalno sodelovanje ključno za doprinos turizma pod Pohorjem. Vsi si želimo, da bo Pohorje zanimiva turistična destinacija čez celo leto. Zato je povezovanje ključnega pomena tudi za prihodnost hotelirstva po Pohorjem kot tudi Hotela Habakuk," še doda vodja marketinga.

icon-expand Hotel Habakuk FOTO: Arhiv ponudnika