Hotel Habakuk po odhodu nemških najemnikov nadaljuje svojo pot

Hotel bo tako tudi v prihodnje deloval pod blagovno znamko Habakuk, ker se bliža najpomembnejši del sezone pod Pohorjem, pa si želijo čim prej vzpostaviti vse potrebno za nemoteno delovanje. Ziherl upa, da zaradi dogajanja v zadnjih dneh ne bodo utrpeli preveč odpovedi, so pa te možne, saj razume goste, ki, če slišijo za težave hotela, ponavadi bivanje preložijo ali odpovejo.

Nemški najemniki so ob lanski predstavitvi načrtov obljubljali, da bo najvišje kategorizirani mariborski hotel postal del mednarodno uveljavljene verige Hard Rock hotels, a kot je danes povedal Ziherl, so te načrte opustili že konec poletja, ker pogoji, ki jih je veriga ponujala lastnikom, za njih niso bili sprejemljivi.

Vsa komunikacija z dosedanjimi najemniki, nemško družbo 1912 Hotels Sl, po besedah Franca Ziherla poteka izključno prek odvetnikov. Še vedno ostajajo odprta določena vprašanja, zlasti okoli sistema rezervacij, onemogočena je uporaba portala za prijavljanje gostov, kar za zdaj opravljajo ročno.

Prvi mož Metalke Commerce, ki je junija lani hotel pod Pohorjem kupila od Term Maribor oziroma ruskega Gazproma, je povedal, da so za upravljavca hotela izbrali svojo hčerinsko družbo, ki je prevzela vse zaposlene, namestili so nove programe za delovanje hotela in začeli vzpostavljati infrastrukturo, da lahko hotel normalno deluje.

Kot je še povedal, bo družba Plus minus Hotel poslej dolgoročni upravljavec hotela, bodo pa ime podjetja, ki je bil sprva namenjeno za druge projekte, preimenovali v Hotel Habakuk. Nanj so že prenesli 49 zaposlenih z izjemo ene delavke, ki je delala izključno za nemško družbo in je že podala izjavo prek odvetnikov, da ne želi biti preseljena na novega delodajalca.

Lastniki se v kratkem nameravajo lotiti prenove teras, kar je ob siceršnji prenovi hotela zastalo tudi zaradi načrtov o sodelovanju s Hard Rock hoteli. O tem, kaj bodo storili z zunanjimi bazeni, se za zdaj še niso odločili. "Ti namreč niso priklopljeni na novi sistem, ki deluje za notranji bazen, pač pa so spodaj zelo stare naprave. Zato bomo dobro premislili, kaj nam ta terasa, ki ima po mojem mnenju enega lepših pogledov proti Mariboru, sploh v večernem času, omogoča," je dejal Ziherl.

Lastniki Habakuka sicer v Mariboru že nekaj časa upravljajo tudi z Vinagovo vinsko kletjo v središču mesta, sodirektorica v družbi Plus minus Hotel Maruša Švelc pa si želi v prihodnje še več povezovanja kleti in hotela. Organizirati nameravajo turistične aranžmaje z možnostjo uporabe nočitvenih zmogljivosti, ogleda mesta z degustacijami, s tem pa v Maribor privabiti tudi nove turiste.

"Že od samega nakupa smo na sejmih v naših programih ponujali tudi hotel Habakuk. Tudi če smo v preteklosti imeli najemnika hotela, nam je bilo pomembno, da je hotel poln in da se razvija. Zdaj bomo to zgodbo nadaljevali s še večjim veseljem in zagnanostjo," je dodala Švelčeva.

Veseli, da je usoda hotela po zapletih spet rešena, so tudi na Zavodu za turizem Maribor. Kot je povedal direktor zavoda Jure Struc, imajo z lastniki že doslej dobre odnose. Poudaril je, da se vidi, da je ekipa željna razvoja. Vinska klet po njegovih besedah v mesto prinaša na eni strani produkcijo njihovih lastnih dogodkov, hkrati pa upravljavci vselej, ko imajo v mestu kakšen pomemben dogodek, sodelujejo z organizacijo aktivnosti tudi v kleti.