Hotel Koper ima novega lastnika, kmalu bo imel tudi novo ime

Koprski podjetnikAleš Piščanc je novi lastnik Hotela Koper, za katerega je odštel 3,2 milijona evrov, poročajo Primorske novice. Hotel s 65 sobami so v torek po primopredaji zaprli, saj ga bodo temeljito prenovili, tako da bo iz trizvezdničnega napredoval v štirizvezdničnega. Prve goste bo sprejel maja 2020, ko bo dobil tudi novo ime.

Piščanc, ki v pritličju hotela že nekaj let s partnerko vodi restavracijo Capra, je za časnik izjavil, da je s poslom zadovoljen, "a je to šele začetek".

Hotelsko ponudbo bodo po njegovih besedah nadgradili tudi vsebinsko, notranjost pa bo dobila sredozemski pridih. Predvidoma bodo morali za dober mesec ali kaj dlje zapreti tudi restavracijo, ker morajo obnoviti dotrajane inštalacije. Hotel bo v prihodnje dobil tudi novo ime, ki ga sicer še niso izbrali, saj sedanjega po mnenju Piščanca spremlja slab sloves.

Novi lastnik želi s prenovljeno ponudbo in višjo kategorizacijo pritegniti tudi goste z višjim standardom. "Gre za velik finančni pritisk. Večinoma smo najeli posojilo, zato bomo morali poslovne načrte uresničiti, saj bodo banke terjale svoje," je za Primorske novice še povedal Piščanc, ki sicer v Ospu vzpostavlja butični penzion.

"Hotel smo prodali najboljšemu ponudniku, zato smo s poslom zelo zadovoljni," je prodajo za časnik komentiral Bojan Petan iz DZS.

DZS je dolgotrajni prodajni postopek hotela začel leta 2015. Sprva naj bi nepremičnino za 2,7 milijona evrov kupila koprska občina, ki je nakazala tudi prvi obrok kupnine v višini 10 odstotkov zneska, a se je zapletlo pri razumevanju plačila davka. Medtem je prav Piščanc DZS ponudil 3,1 milijona evrov, spor med prodajalcem in občino pa je romal na sodišče in so ga razrešili s poravnavo šele letos spomladi.