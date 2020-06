Hotel Metropol ostaja zaprt, zaposleni na čakanju

Hoteli Cavtat so hotelski kompleks Metropol v Portorožu leta 2015 prevzeli od Hotelov Bernardin. V tem času so se pojavila številna negodovanja glede načina komunikacije z zaposlenimi in lokalnim okoljem. Sledila so tudi odpuščanja, nezadovoljstvo je bilo tudi glede skrbi novih lastnikov za del portoroške plaže, ki jim je bil zaupan.