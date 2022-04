Hotel na Bledu kavo spremenil v luksuzno doživetje

"Greva kdaj na kavo?" To je v slovenščini danes verjetno najbolj zanimiv stavek, saj skoraj nikoli ne pomeni le pitja kave, pogosto se z njim začenja nekaj pomembnega. Hotel na Bledu pa se je odločil, da bo kavo postavil na še višjo raven. Ponuja kave, kakršnih ne dobiš nikjer na svetu in čeprav niso poceni, so postale popularne po vsem svetu. Zgodba o tem, kako iz kave narediti luksuzno doživetje, pa je prava učna ura iz sodobnega turizma.